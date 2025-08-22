教授控調查局女組長洩密損人格 提國賠20萬元

一名大學教授主張，高雄市調查處吳姓女組長洩漏與他公務上應為秘密的對話，侵害其人格權，向北院訴請國賠20萬元。調查局今天表示，此案進入司法程序，由法院作出公平審判。

此名南部國立大學教授主張，他與調查局簽訂委任契約，以顧問形式協助提供兩岸及國際情勢分析，民國113年8月30日，吳姓女組長透過通訊軟體LINE致電，詢問一名郭姓教授的人事查核問題，包括是否涉及MeToo行為等。

隔天吳女告知這名教授，她已向郭姓教授求證，並表示沒有這件事，希望教授能給郭姓教授一個道歉；9月2日，吳女再傳訊息給這名教授，稱她已核實，希望大家平安。

這名大學教授認為，他回答吳女相關問題時，身分仍是顧問，事發後已主動終止委任契約，雙方對話內容應屬於公務上所掌握且應為秘密的資訊，吳女卻將對話內容轉告給郭姓教授，違反正當法律程序，導致其人格權受損。

這名大學教授表示，他因吳女執行職務公權力，而遭受不法侵害，據此訴請國家賠償新台幣20萬元，並請求確認雙方委任顧問契約已終止。

台北地方法院日前開庭時，調查局答辯表示，吳女行為、目的與其職務不存有密切關聯，聲請傳喚調查局諮詢業務處人員及吳女作證。法官庭末諭知，本件候核辦。