女子陽明山倒車撞老翁致重傷　士院判刑7月

謝姓女子倒車時未注意後方撞倒李姓老翁，造成老翁顱內出血、骨折等重傷，生活無法自理。士院審酌謝女犯後未能坦認過失等態度，依過失致重傷害罪判處7月徒刑，可上訴。

士林地方法院判決指出，民國113年9月16日，謝女於陽明山公園入口處倒車時，未注意、確認車輛後方情況，貿然倒車撞倒李姓老翁，造成李翁顱內出血、顱骨骨折等傷勢，導致生活無法自理的重大傷害。

士院勘驗現場監視器錄影畫面後，因李翁年事甚高、重聽、無人看顧，當謝女倒車時，李翁是靜止站在車後方，難認有過失責任，而謝女當下未完全確認車輛後方情況，應負完全肇事責任。

士院審酌，謝女迄今未取得李翁及其家屬的諒解，調解過程中僅提出極低賠償金額，縱使經濟能力有限，至少應提出能力範圍所及的分期賠償或懇求延緩的誠意，而非敷衍了事，犯後一心只求快速了結，難認始終坦認過失，依過失致重傷害罪判處有期徒刑7月，可上訴。