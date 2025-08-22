女子陽明山倒車撞老翁致重傷 士院判刑7月
謝姓女子倒車時未注意後方撞倒李姓老翁，造成老翁顱內出血、骨折等重傷，生活無法自理。士院審酌謝女犯後未能坦認過失等態度，依過失致重傷害罪判處7月徒刑，可上訴。
士林地方法院判決指出，民國113年9月16日，謝女於陽明山公園入口處倒車時，未注意、確認車輛後方情況，貿然倒車撞倒李姓老翁，造成李翁顱內出血、顱骨骨折等傷勢，導致生活無法自理的重大傷害。
士院勘驗現場監視器錄影畫面後，因李翁年事甚高、重聽、無人看顧，當謝女倒車時，李翁是靜止站在車後方，難認有過失責任，而謝女當下未完全確認車輛後方情況，應負完全肇事責任。
士院審酌，謝女迄今未取得李翁及其家屬的諒解，調解過程中僅提出極低賠償金額，縱使經濟能力有限，至少應提出能力範圍所及的分期賠償或懇求延緩的誠意，而非敷衍了事，犯後一心只求快速了結，難認始終坦認過失，依過失致重傷害罪判處有期徒刑7月，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言