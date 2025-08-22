殺人同夥有海軍中士！少年遭友虐死棄屍宜蘭 5嫌聲押、4人送少庭

新竹縣曾姓少年17日遭謝姓男子等多人押走，開車載至尖石山區毆打致死，再載往宜蘭頭城山區棄屍；警方接獲家屬報案，調監視器查出謝等人涉案，昨陸續逮捕9人、尋獲遺體，依殺人、擄人勒贖等罪嫌移送複訊，新竹地檢署今早表示，謝姓等5名被告涉犯刑法擄人勒贖致死、3人以上私行拘禁致死罪，嫌疑重大，向新竹地院聲請羈押禁見。另4名涉案少年則依少年事件處理法規定，由警方解送新竹地院少年法庭審理。

檢警昨初步相驗，曾男因重要器官嚴重損傷及大量出血致死；9名涉案者中包括一名海軍中士，警詢後依殺人、擄人勒贖等罪嫌移送複訊，其中4名少年送法院收容。

新竹地檢署今早表示，20日深夜接獲通報，獲悉竹東地區發生少年遭擄人勒贖致死案件。代理檢察長黃振倫高度重視，立即指示主任檢察官邱志平、檢察官王遠志指揮檢察事務官、新竹縣政府警察局、竹東分局及宜蘭縣警察局、礁溪分局成立專案小組，全力展開偵辦。

經專案小組持續追查，於昨天上午在宜蘭山區尋獲被害人遺體，經縝密蒐證，並拘提涉案謝姓等5名被告，另由警方報請新竹地方法院少年法庭核發同行書，帶同4名涉案少年到庭。依法查扣涉案人使用之手機及作案車輛，並勘查相關犯罪現場，以確保證據完整。

案件經承辦檢察官訊問後，認謝姓等5名被告涉犯刑法擄人勒贖致死、3人以上私行拘禁致死罪，嫌疑重大，所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，業已依法向新竹地院聲請羈押禁見。另4名涉案少年則依少年事件處理法規定，由警方解送新竹地院少年法庭審理。