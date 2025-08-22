聽新聞
0:00 / 0:00
殺人同夥有海軍中士！少年遭友虐死棄屍宜蘭 5嫌聲押、4人送少庭
新竹縣曾姓少年17日遭謝姓男子等多人押走，開車載至尖石山區毆打致死，再載往宜蘭頭城山區棄屍；警方接獲家屬報案，調監視器查出謝等人涉案，昨陸續逮捕9人、尋獲遺體，依殺人、擄人勒贖等罪嫌移送複訊，新竹地檢署今早表示，謝姓等5名被告涉犯刑法擄人勒贖致死、3人以上私行拘禁致死罪，嫌疑重大，向新竹地院聲請羈押禁見。另4名涉案少年則依少年事件處理法規定，由警方解送新竹地院少年法庭審理。
檢警昨初步相驗，曾男因重要器官嚴重損傷及大量出血致死；9名涉案者中包括一名海軍中士，警詢後依殺人、擄人勒贖等罪嫌移送複訊，其中4名少年送法院收容。
新竹地檢署今早表示，20日深夜接獲通報，獲悉竹東地區發生少年遭擄人勒贖致死案件。代理檢察長黃振倫高度重視，立即指示主任檢察官邱志平、檢察官王遠志指揮檢察事務官、新竹縣政府警察局、竹東分局及宜蘭縣警察局、礁溪分局成立專案小組，全力展開偵辦。
經專案小組持續追查，於昨天上午在宜蘭山區尋獲被害人遺體，經縝密蒐證，並拘提涉案謝姓等5名被告，另由警方報請新竹地方法院少年法庭核發同行書，帶同4名涉案少年到庭。依法查扣涉案人使用之手機及作案車輛，並勘查相關犯罪現場，以確保證據完整。
案件經承辦檢察官訊問後，認謝姓等5名被告涉犯刑法擄人勒贖致死、3人以上私行拘禁致死罪，嫌疑重大，所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，業已依法向新竹地院聲請羈押禁見。另4名涉案少年則依少年事件處理法規定，由警方解送新竹地院少年法庭審理。
此外，本案亦同步啟動犯罪被害人保護關懷機制，由新竹犯保分會即時提供家屬必要之法律扶助與心理支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言