被指挪用校款 江漢聲改判無罪確定

聯合報／ 記者王宏舜劉懿萱／連線報導

輔仁大學前校長江漢聲被控背信、共同背信，一審遭判10月得易科罰金之刑，台灣高等法院改判無罪確定。圖／聯合報系資料照
輔仁大學前校長江漢聲被控任內為開辦輔大診所，與時任醫學院行政副院長洪啓峯、輔大醫籌處醫療事務組長林依恬，三度巧立名目向輔大違法借貸或發包不必要標案，讓輔大損失六五○萬元。一審依背信、共同背信罪判江十月、洪四月、林四月徒刑，得易科罰金。三人和檢方都上訴，台灣高等法院昨改判三人無罪，全案確定。

輔大醫院指出，三人歷經七年纏訟，最終無罪，證明無逃漏稅或中飽私囊，所有金流亦未流入任何個人帳戶，司法公正已還當事人清白，院方深表欣慰。江漢聲人在日本，未受訪。

高院指出，依證人證述和卷證資料顯示，輔大是輔大診所實際經營管理者，設立輔大診所是為銜接設立附設醫院，而以名義上租借場所、實際上監督管理的模式開辦輔大診所，但礙於法規，無法直接撥款，因此研議由醫學院以醫學院學生臨床技術相關活動經費名義，於二○○七年至二○○九年間簽請輔大支付相關開辦費用，又為調節輔大診所資金缺口，於二○一七年間以社區醫療勞務委託案名義，由輔大向輔大診所採購勞務。

三人依輔大指示處理相關事務，高院認為他們處理過程或有可議，但難認是為圖得輔大診所不法利益，或損害輔大利益而為。高院也表示，輔大相關財會支出均是為開辦及維持輔大診所營運，由輔大診所管理委員會及輔大相關管理階層人員討論後作成決策，並委由三人執行，難認輔大有財產損害，因此改判無罪。

輔仁大學 台灣高等法院

