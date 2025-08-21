聽新聞
0:00 / 0:00
涉偷查個資案 王大陸不認罪、拒和解
新北地方法院昨再度開庭審理藝人王大陸涉偷查個資案，勘驗王遭扣案手機和友人的微信通話紀錄，王大陸對勘驗結果無意見，但強調和友人對話間僅稱陳男為「黑哥」或「小黑」，內容不足以辨識其身分，未違反個資法，也拒絕與對方和解。
法官當庭勘驗王大陸與暱稱「Leo」、「TaNgPePe」兩名友人微信通話紀錄，可看出王大陸與「Leo」就找出「黑哥」曾討論，「Leo」還要王多提供一些資訊，這樣「比較好抓人」。
王大陸與「TaNgPePe」間，起初就尋找「黑哥」交換意見，後期則多為討論閃兵相關話題，提及就診紀錄、有朋友因為時差熬夜就不用當兵，以及何種疾病可以免役，例如扁平足、心臟等，「TaNgPePe」還告知王「氣胸最多醫生用，但最拚，真的要受傷」等語。
雙方對話音檔中，一度疑似提及與王大陸同涉閃兵案的某陳姓藝人，以及多年前驗退不用當兵的另名陳姓男藝人，院檢昨對此未證實，但新北檢表示，閃兵案確實仍有另案偵辦中。
今年六月開庭時，最先傳喚共犯車商小游翔閔、四海幫海英堂主陳子俊與其小弟，三人當庭認罪，主動表示願意與兩名被害人和解。後來王大陸直播主女友闕沐軒出庭，堅持不認罪，作無罪答辯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言