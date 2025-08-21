聽新聞
0:00 / 0:00

涉偷查個資案 王大陸不認罪、拒和解

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

藝人王大陸（中）「閃兵」衍生偷查個資案，新北地方法院昨再度開庭，王仍否認犯罪，也拒絕與對方和解。記者蔣永佑／攝影
藝人王大陸（中）「閃兵」衍生偷查個資案，新北地方法院昨再度開庭，王仍否認犯罪，也拒絕與對方和解。記者蔣永佑／攝影

新北地方法院昨再度開庭審理藝人王大陸涉偷查個資案，勘驗王遭扣案手機和友人的微信通話紀錄，王大陸對勘驗結果無意見，但強調和友人對話間僅稱陳男為「黑哥」或「小黑」，內容不足以辨識其身分，未違反個資法，也拒絕與對方和解。

法官當庭勘驗王大陸與暱稱「Leo」、「TaNgPePe」兩名友人微信通話紀錄，可看出王大陸與「Leo」就找出「黑哥」曾討論，「Leo」還要王多提供一些資訊，這樣「比較好抓人」。

王大陸與「TaNgPePe」間，起初就尋找「黑哥」交換意見，後期則多為討論閃兵相關話題，提及就診紀錄、有朋友因為時差熬夜就不用當兵，以及何種疾病可以免役，例如扁平足、心臟等，「TaNgPePe」還告知王「氣胸最多醫生用，但最拚，真的要受傷」等語。

雙方對話音檔中，一度疑似提及與王大陸同涉閃兵案的某陳姓藝人，以及多年前驗退不用當兵的另名陳姓男藝人，院檢昨對此未證實，但新北檢表示，閃兵案確實仍有另案偵辦中。

今年六月開庭時，最先傳喚共犯車商小游翔閔、四海幫海英堂主陳子俊與其小弟，三人當庭認罪，主動表示願意與兩名被害人和解。後來王大陸直播主女友闕沐軒出庭，堅持不認罪，作無罪答辯。

個資 王大陸

延伸閱讀

請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果

閃兵案外案！王大陸涉查個資「勘驗犯案手機」 今仍不認罪、拒和解

助王大陸偷查個資 北市刑大前代理偵查隊長辯「辦案誤傳」

「沒要他們查個資」王大陸不認罪 全推給車商小開游翔閔、四海幫堂主

相關新聞

涉偷查個資案 王大陸不認罪、拒和解

新北地方法院昨再度開庭審理藝人王大陸涉偷查個資案，勘驗王遭扣案手機和友人的微信通話紀錄，王大陸對勘驗結果無意見，但強調和...

林穎孟控人工生殖術後遭家暴 前夫起訴

台北市前議員林穎孟控訴前夫、前誠泰銀行少東林致光家暴，在她人工生殖手術後要求歸還上衣，並推倒她受傷。台北地檢署依傷害、違...

被指挪用校款 江漢聲改判無罪確定

輔仁大學前校長江漢聲被控任內為開辦輔大診所，與時任醫學院行政副院長洪啓峯、輔大醫籌處醫療事務組長林依恬，三度巧立名目向輔...

涉詐領助理費 桃議員舒翠玲夫婦判1年獲緩刑

國民黨桃園市議員舒翠玲被控長期以母親、兄長等親友擔任人頭，詐領助理費980萬餘元，2020年12月被檢方依貪汙治罪條例起...

桃市議員舒翠玲夫婦詐領助理費涉貪 法官僅認「虛報薪資」

國民黨桃園市議員舒翠玲2020年間被控利用「人頭助理」詐領上千萬元助理費，遭檢方依貪汙、偽造文書等罪起訴，桃園地院今午宣...

男大生誘國中女拍私密照傳IG 遭判刑1年6月

彰化縣一名男大生引誘國中女生拍攝裸露胸部及私處的猥褻照片，透過IG訊息傳給他看，被女國中生家人發現報警，彰化地方法院依違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。