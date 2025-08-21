男大生誘國中女拍私密照傳IG 遭判刑1年6月
彰化縣一名男大生引誘國中女生拍攝裸露胸部及私處的猥褻照片，透過IG訊息傳給他看，被女國中生家人發現報警，彰化地方法院依違反兒童及少年性剝削防制條例，判刑1年6月，緩刑4年，並需執行40小時義務勞務，及接受6小時性別平等教育相關課程。
這名男大生是去年在網路打遊戲時結識一名國中女生後，接續數日傳送「打手槍」、「要看嗎」、「先看你的」、「看鮑魚」、「順便看內內」等話，並引誘國中女拍攝裸露照給他看，國中女即在住處廁所拍下自己裸露胸部及私處猥褻照，透過IG傳給男大生看，被其家人發現兩人對話，才報警處理。
法官衡量，男大生犯案時才18歲，且收到裸露照只有自己看，並未上傳網路流通，供不特定人觀覽，且經調解後，男大生已道歉，國中女和其家人也願意原諒，表示不再追究責任，不過因涉及違反兒童及少年性剝削防制條例，依法仍需判刑1年6月，予以緩刑4年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言