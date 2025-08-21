男大生誘國中女拍私密照傳IG 遭判刑1年6月

彰化縣一名男大生引誘國中女生拍攝裸露胸部及私處的猥褻照片，透過IG訊息傳給他看，被女國中生家人發現報警，彰化地方法院依違反兒童及少年性剝削防制條例，判刑1年6月，緩刑4年，並需執行40小時義務勞務，及接受6小時性別平等教育相關課程。

這名男大生是去年在網路打遊戲時結識一名國中女生後，接續數日傳送「打手槍」、「要看嗎」、「先看你的」、「看鮑魚」、「順便看內內」等話，並引誘國中女拍攝裸露照給他看，國中女即在住處廁所拍下自己裸露胸部及私處猥褻照，透過IG傳給男大生看，被其家人發現兩人對話，才報警處理。