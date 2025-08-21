快訊

比請3休9更狂！未來2個月4大連假待休 9月底起最多可串出16天長假

臉書出包！「地震平安」遭翻譯成「去死」 黃偉哲認嚇得滿身汗

台64連環車禍…重型機車遭大貨車追撞「再撞前車」 騎士送醫命危

黃國昌修法救柯文哲？檢協會拋疑問：那麼台積電案怎麼「辦」

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨主席黃國昌刑事訴訟法修正案，有意刪除勾串共犯或證人羈押事由，與羈押中的前主席柯文哲有關；中華民國檢察官協會今表示，台積電機密外流案，檢察官也以此事由聲押被告獲准，貿然修法，將導致國家核心技術機密不保。

檢協會表示，有關立委提案刪除現行刑事訴訟法「勾串共犯或證人之虞」羈押事由，勢將嚴重影響被害人權益、社會治安與國家安全。

檢協會說，現行條文「勾串」是針對「共犯或證人」，「湮滅」是針對「物證」，二者本為不同的妨害司法行為態樣，外國立法例就此也分別規定，如刪除「勾串之虞」此羈押事由，等同放任被告得以威脅、利誘等不當方式影響共犯或證人，嚴重妨害發現真實及公平審判。

檢協會表示，2024年全國地檢署總偵查收案中，檢方向法院聲請羈押1萬1330人，法院裁准羈押8924人，其中以「勾串、滅證之虞」准許羈押者共6319人，佔總聲押人次70.8%。

2023年以此理由准押4747人，則佔總聲押人次67.6%；2022年准押3479人，佔總聲押人次64.7%。

檢協會說，數據可證，本款在現行法院羈押審查實務，為最常使用事由，且有逐年上升之勢，特別在電信詐欺部分，近3年聲請羈押獲准率平均更高達88.3％，貿然刪除，勢必影響詐欺等重大刑事案件偵辦。

檢協會指出，近期司法實務被告因「勾串之虞」遭法院准予羈押之重大案件如「台積電工程師洩密案」、「愷愷虐童案」、「跨國詐欺台版柬埔寨案」、「現役軍官謀駕軍機叛逃案」等，如果修法刪除此羈押事由，將導致國家核心關鍵技術外流、兒虐致死案件真相無從查明、詐欺集團首腦與上游成員逍遙法外，嚴重影響國家安全、社會秩序及被害人、證人之權益。

民眾黨主席黃國昌提刑事訴訟法修正案，有意刪除勾串共犯或證人羈押事由。中華民國檢察官協會今表示，台積電機密外流案，檢察官也以此事由聲押被告獲准，貿然修法，將導致國家核心技術機密不保。路透
民眾黨主席黃國昌提刑事訴訟法修正案，有意刪除勾串共犯或證人羈押事由。中華民國檢察官協會今表示，台積電機密外流案，檢察官也以此事由聲押被告獲准，貿然修法，將導致國家核心技術機密不保。路透

聲押 黃國昌 柯文哲 刑事訴訟

延伸閱讀

合體黃國昌上戰車宣講公投 韓國瑜：台灣需乾淨永續及合理價格的能源

監院糾正迷你足協 黃國昌酸：抄我去年揭露內容

川普稱光電世紀騙局 黃國昌：「非核家園」掩護民進黨黑金貪腐

柯文哲羈押禁見350天黃國昌要修法 法務部今下午說明

相關新聞

藍委推無期徒刑三級制 主張「一級」不准假釋…法務部說話了

國民黨立委吳宗憲等人推「無期徒刑三級制」修法，主張「一級」無期徒刑不得假釋。法務部常務次長黃謀信今表示，法務部也提修法版...

涉詐領助理費達980萬 桃園七連霸市議員舒翠玲夫婦判1年獲緩刑

國民黨七連霸擔任桃園縣、市議員舒翠玲，2020年2月間因涉嫌長期以母親、兄長等親友擔任人頭、詐領助理費涉貪，桃園地院今午...

雲林麥寮國有地遭非法傾倒北部營建廢棄物 22人被起訴

雲林地檢署接獲檢舉，麥寮鄉國有林地遭掩埋營建廢棄物，經查以賴男為首的清運集團將北部營建廢棄物傾倒麥寮鄉兩筆土地，面積不大...

黃國昌修法救柯文哲？檢協會拋疑問：那麼台積電案怎麼「辦」

民眾黨主席黃國昌提刑事訴訟法修正案，有意刪除勾串共犯或證人羈押事由，與羈押中的前主席柯文哲有關；中華民國檢察官協會今表示...

避重就輕…自願判死刑又強調自首 土城家暴殺妻男移審繼續羈押

曾有家暴前科的男子謝文雄上月光天化日駕車在新北市土城，衝撞騎機車的張姓妻子及妻妹，再持主廚刀和球棒慘殺兩女，遭檢方依家暴...

兆豐金前董事長蔡友才「鑒機案」纏訟9年逆轉 高院無罪理由曝光

兆豐金前董事長蔡友才、前主祕王起梆被控挪用兆豐金資源，成立「鑒機」公司，趁美國裁罰兆豐銀紐約分行出脫持股避損，違反金控法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。