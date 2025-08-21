黃國昌修法救柯文哲？檢協會拋疑問：那麼台積電案怎麼「辦」

民眾黨主席黃國昌提刑事訴訟法修正案，有意刪除勾串共犯或證人羈押事由，與羈押中的前主席柯文哲有關；中華民國檢察官協會今表示，台積電機密外流案，檢察官也以此事由聲押被告獲准，貿然修法，將導致國家核心技術機密不保。

檢協會表示，有關立委提案刪除現行刑事訴訟法「勾串共犯或證人之虞」羈押事由，勢將嚴重影響被害人權益、社會治安與國家安全。

檢協會說，現行條文「勾串」是針對「共犯或證人」，「湮滅」是針對「物證」，二者本為不同的妨害司法行為態樣，外國立法例就此也分別規定，如刪除「勾串之虞」此羈押事由，等同放任被告得以威脅、利誘等不當方式影響共犯或證人，嚴重妨害發現真實及公平審判。

檢協會表示，2024年全國地檢署總偵查收案中，檢方向法院聲請羈押1萬1330人，法院裁准羈押8924人，其中以「勾串、滅證之虞」准許羈押者共6319人，佔總聲押人次70.8%。

2023年以此理由准押4747人，則佔總聲押人次67.6%；2022年准押3479人，佔總聲押人次64.7%。

檢協會說，數據可證，本款在現行法院羈押審查實務，為最常使用事由，且有逐年上升之勢，特別在電信詐欺部分，近3年聲請羈押獲准率平均更高達88.3％，貿然刪除，勢必影響詐欺等重大刑事案件偵辦。

檢協會指出，近期司法實務被告因「勾串之虞」遭法院准予羈押之重大案件如「台積電工程師洩密案」、「愷愷虐童案」、「跨國詐欺台版柬埔寨案」、「現役軍官謀駕軍機叛逃案」等，如果修法刪除此羈押事由，將導致國家核心關鍵技術外流、兒虐致死案件真相無從查明、詐欺集團首腦與上游成員逍遙法外，嚴重影響國家安全、社會秩序及被害人、證人之權益。