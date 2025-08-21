毫無歉意？台南舞廳小姐酒毒駕撞死人 未付喪葬費或調解「判刑曝光」

在台南市某舞廳上班的魏姓女子前年8月23日在安平區友人住處喝整晚，還施用K他命後，清晨駕駛白色奧迪上路，行駛至健康三街與府平路口左轉時，追撞孫姓婦人致頭部重創，送醫不治。2年仍未跟家屬調解，也沒有按照約定支付喪葬費或擬定賠償計畫彌補過錯，國民法官今判她8年半。

台南地院國民法官法庭指出，魏女坦承犯行，並經國民法官法庭審理調查相關檢察官、辯護人所聲請調查證據，認定她的行為成立不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪。同時，魏女符合自首要件，又審酌她在案發現場承認自己是駕駛人，於檢警調查過程中無推卸責任，已經符合悔過及節省司法資源的要件，減輕其刑。

合議庭指出，魏女清楚知道飲用酒類、施用毒品後不應該開車上路，以對自身及用路人生命、財產安全造成巨大威脅，竟明知自己酒後且吸食毒品、服用安眠藥物，注意力、判斷力、反應能力及操控能力均造成影響，且不顧自身已經有走路不穩的狀況，未以其他方式代步或留宿，心存僥倖地開車回家，可見她是在無任何外界刺激、不得已的情況下，自己選擇了違法的行為。

合議庭認為，魏女吐氣所含酒精濃度，以及尿液中所含毒品代謝物的送驗結果，數值甚高，且她危險駕駛的行為，猛力撞擊正在行走中無辜的孫婦，剝奪其寶貴的生命，從此和家屬天人永隔，與兒孫共享天倫之樂的期盼終成泡影，一輩子須承受慟失至親的傷痛，她犯罪所生的損害非常嚴重。

另考量魏女犯後自始坦承犯罪，但事發迄今已2年，仍態度消極未跟家屬達成調解，期間的收入盡挪為他用，也沒有按照約定支付喪葬費用或擬定賠償計畫彌補過錯，讓人感受不到絲毫歉意，所以不適合對她做過多有利的考量。

合議庭最後衡量她的智識程度、職業、家庭經濟狀況，及與量刑有關的一切情狀，認她犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判刑8年6月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885