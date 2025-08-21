避重就輕…自願判死刑又強調自首 土城家暴殺妻男移審繼續羈押

曾有家暴前科的男子謝文雄上月光天化日駕車在新北市土城，衝撞騎機車的張姓妻子及妻妹，再持主廚刀和球棒慘殺兩女，遭檢方依家暴殺人罪起訴。全案今移審新北地方法院，謝男對於為何下手行凶避重就輕，一下痛哭流涕說願意被判死刑還姊妹一命，一下又強調自己是自首，法官最後裁定將他繼續羈押禁見及禁止通信。

法官認為，謝男行凶後駕車南逃，有逃亡之虞；且有事證顯示連跟他不熟的證人都怕到要求匿名作證，有串證之虞；行凶前更曾揚言對張女家人不利，有反覆實施之虞，因此裁定將他繼續羈押禁見。

謝男今天一開始雖坦承違反反保護令及傷害、殺害妻子和妻妹，卻對案發經過交代不清。當法官問到，為何在案發前一天購買行凶用的主廚刀和鋁製段球棒？謝男供稱「就突然有這個念頭」，又連忙表示沒有打算傷害張姓姊妹，「只是打算放著」。

法官又問，為何要駕車衝撞張姓姊妹？謝男除否認當天刻意在土城原住處附近等待張女，辯稱當天他上午要去法院開庭，下午又要去派出所，自己只是在中間空檔回熟悉的地方休息，突然看到張姓姊妹出現在車子前方有說有笑，當下突然有個聲音叫自己「衝啊」，再回神已滿手是血。

謝男越說情緒越激動，表示「我願意被判死刑，是我欠他們的」、「我是罪人」、「只有用我的命賠他們了」，但當檢察官陳述他應繼續羈押的原因時，卻又突然連續數次強調自己是自首，辯稱是因為太想念2個女兒才鑄下大錯。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線