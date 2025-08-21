避重就輕…自願判死刑又強調自首 土城家暴殺妻男移審繼續羈押

快訊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

曾有家暴前科的男子謝文雄上月光天化日駕車在新北市土城，衝撞騎機車的張姓妻子及妻妹，再持主廚刀和球棒慘殺兩女，遭檢方依家暴殺人罪起訴。全案今移審新北地方法院，謝男對於為何下手行凶避重就輕，一下痛哭流涕說願意被判死刑還姊妹一命，一下又強調自己是自首法官最後裁定將他繼續羈押禁見及禁止通信。

法官認為，謝男行凶後駕車南逃，有逃亡之虞；且有事證顯示連跟他不熟的證人都怕到要求匿名作證，有串證之虞；行凶前更曾揚言對張女家人不利，有反覆實施之虞，因此裁定將他繼續羈押禁見。

謝男今天一開始雖坦承違反反保護令及傷害、殺害妻子和妻妹，卻對案發經過交代不清。當法官問到，為何在案發前一天購買行凶用的主廚刀和鋁製段球棒？謝男供稱「就突然有這個念頭」，又連忙表示沒有打算傷害張姓姊妹，「只是打算放著」。

法官又問，為何要駕車衝撞張姓姊妹？謝男除否認當天刻意在土城原住處附近等待張女，辯稱當天他上午要去法院開庭，下午又要去派出所，自己只是在中間空檔回熟悉的地方休息，突然看到張姓姊妹出現在車子前方有說有笑，當下突然有個聲音叫自己「衝啊」，再回神已滿手是血。

謝男越說情緒越激動，表示「我願意被判死刑，是我欠他們的」、「我是罪人」、「只有用我的命賠他們了」，但當檢察官陳述他應繼續羈押的原因時，卻又突然連續數次強調自己是自首，辯稱是因為太想念2個女兒才鑄下大錯。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

曾有家暴前科的男子謝文雄上月涉嫌光天化日當街殺害張姓妻子和妻妹，被依家暴殺人罪起訴，全案今移審新北地院，法官裁定將他繼續羈押禁見及禁止通信。圖／聯合報系資料照片
曾有家暴前科的男子謝文雄上月涉嫌光天化日當街殺害張姓妻子和妻妹，被依家暴殺人罪起訴，全案今移審新北地院，法官裁定將他繼續羈押禁見及禁止通信。圖／聯合報系資料照片

