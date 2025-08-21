快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

聽新聞
0:00 / 0:00

兆豐金前董事長蔡友才「鑒機案」纏訟9年逆轉 高院無罪理由曝光

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

兆豐金前董事長蔡友才、前主祕王起梆被控挪用兆豐金資源，成立「鑒機」公司，趁美國裁罰兆豐銀紐約分行出脫持股避損，違反金控法、證交法重罪，但一審兩人僅被依偽造文書罪各處9月、4月徒刑，均得易科罰金。案經上訴，台灣高等法院今改判王2月徒刑，得易科罰金，蔡友才改判無罪。

高院表示，審理後認依卷內事證，僅能證明鑒機管顧公司、鑒機資管公司2016年2月24日未實際召開董事會，各該董事就在董事會議事錄及簽到簿簽名的事實，還無法證明蔡友才明知此事，或者有何指示或參與的行為，無法認定蔡有檢察官所指的「使公務員登載不實及行使業務登載不實文書」犯行。

檢察官指蔡友才隱瞞美國紐約州金融監理署（DFS）金檢報告缺失的嚴重性，未召開董事會即簽署Cover Letter送交DFS部分，涉犯行使業務登載不實犯行，高院審理後，認為Cover Letter上雖有載「The Board of Directors」，但仍有解釋為「董事會成員」的空間。

高院表示，兆豐銀行總行於2016年2月10日收受DFS金檢報告，至同年3月24日以Cover Letter回覆DFS期間，相關管理階層（含董事長蔡友才、董事兼總經理吳漢卿、董事兼副總經理梁美琪等3位董事）已知悉且參與其中，並積極處理，董事會相關成員對於金檢缺失有一定程度了解及掌握，本案無積極證據足以證明蔡友才對於Cover Letter的撰擬方向、用字及初稿、修改、定稿過程有任何指示或修正，難以認定蔡是明知Cover Letter所載有關「The Board of Directors」的內容為不實而簽署，蔡友才被控行使業務登載不實文書犯行不成立。

本案源於兆豐銀美國紐約分行2016年8月因違反洗錢防制規定被裁罰1億8千萬美元後，台北地檢署分案啟動調查，意外查出蔡友才、王起梆放貸，轉投資鑒機公司，從中獲利2.25億元，並涉內線交易及洗錢，檢方起訴時對蔡求刑12年。

兆豐金前董事長蔡友才被控挪用兆豐金資源，成立「鑒機」公司，趁美國裁罰兆豐銀紐約分行出脫持股避損，違反金控法、證交法重罪，一審僅被依偽造文書罪判9月徒刑，得易科罰金。案經上訴，台灣高等法院今改判蔡友才無罪。圖／聯合報系資料照
兆豐金前董事長蔡友才被控挪用兆豐金資源，成立「鑒機」公司，趁美國裁罰兆豐銀紐約分行出脫持股避損，違反金控法、證交法重罪，一審僅被依偽造文書罪判9月徒刑，得易科罰金。案經上訴，台灣高等法院今改判蔡友才無罪。圖／聯合報系資料照

美國 紐約 洗錢 蔡友才 兆豐銀 偽造文書 內線交易

延伸閱讀

輔仁大學前校長江漢聲被控挪用公款400萬 高院改判無罪確定

陳菁徽、朱凱翔違反個資法獲緩刑原因曝光 坦認犯行且與林秉樞和解

陳菁徽爆稱林秉樞打「特權疫苗」 違反個資法判5月…高院給緩刑

美裁罰兆豐1.8億美元追出鑒機案 蔡友才遭求刑12年…高院今判無罪

相關新聞

藍委推無期徒刑三級制 主張「一級」不准假釋…法務部說話了

國民黨立委吳宗憲等人推「無期徒刑三級制」修法，主張「一級」無期徒刑不得假釋。法務部常務次長黃謀信今表示，法務部也提修法版...

涉詐領助理費達980萬 桃園七連霸市議員舒翠玲夫婦判1年獲緩刑

國民黨七連霸擔任桃園縣、市議員舒翠玲，2020年2月間因涉嫌長期以母親、兄長等親友擔任人頭、詐領助理費涉貪，桃園地院今午...

雲林麥寮國有地遭非法傾倒北部營建廢棄物 22人被起訴

雲林地檢署接獲檢舉，麥寮鄉國有林地遭掩埋營建廢棄物，經查以賴男為首的清運集團將北部營建廢棄物傾倒麥寮鄉兩筆土地，面積不大...

兆豐金前董事長蔡友才「鑒機案」纏訟9年逆轉 高院無罪理由曝光

兆豐金前董事長蔡友才、前主祕王起梆被控挪用兆豐金資源，成立「鑒機」公司，趁美國裁罰兆豐銀紐約分行出脫持股避損，違反金控法...

被控貪汙、偽造文書 桃園議員舒翠玲緩刑3年吐心聲

國民黨桃園市議員舒翠玲被桃園地檢署指控利用人頭詐領助理費980萬餘元，起訴貪汙、偽造文書等罪，案經桃園地院多年審理，最後...

又被罰250萬元…未依通報時限下架涉詐廣告 Meta發言人說明原委

數位發展部今（21）日指出，台北市政府日前通報Meta旗下臉書平台未依防詐條例規定，於通知後24小時內下架涉詐廣告，數發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。