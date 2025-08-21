兆豐金前董事長蔡友才「鑒機案」纏訟9年逆轉 高院無罪理由曝光

兆豐金前董事長蔡友才、前主祕王起梆被控挪用兆豐金資源，成立「鑒機」公司，趁美國裁罰兆豐銀紐約分行出脫持股避損，違反金控法、證交法重罪，但一審兩人僅被依偽造文書罪各處9月、4月徒刑，均得易科罰金。案經上訴，台灣高等法院今改判王2月徒刑，得易科罰金，蔡友才改判無罪。

高院表示，審理後認依卷內事證，僅能證明鑒機管顧公司、鑒機資管公司2016年2月24日未實際召開董事會，各該董事就在董事會議事錄及簽到簿簽名的事實，還無法證明蔡友才明知此事，或者有何指示或參與的行為，無法認定蔡有檢察官所指的「使公務員登載不實及行使業務登載不實文書」犯行。

檢察官指蔡友才隱瞞美國紐約州金融監理署（DFS）金檢報告缺失的嚴重性，未召開董事會即簽署Cover Letter送交DFS部分，涉犯行使業務登載不實犯行，高院審理後，認為Cover Letter上雖有載「The Board of Directors」，但仍有解釋為「董事會成員」的空間。

高院表示，兆豐銀行總行於2016年2月10日收受DFS金檢報告，至同年3月24日以Cover Letter回覆DFS期間，相關管理階層（含董事長蔡友才、董事兼總經理吳漢卿、董事兼副總經理梁美琪等3位董事）已知悉且參與其中，並積極處理，董事會相關成員對於金檢缺失有一定程度了解及掌握，本案無積極證據足以證明蔡友才對於Cover Letter的撰擬方向、用字及初稿、修改、定稿過程有任何指示或修正，難以認定蔡是明知Cover Letter所載有關「The Board of Directors」的內容為不實而簽署，蔡友才被控行使業務登載不實文書犯行不成立。

本案源於兆豐銀美國紐約分行2016年8月因違反洗錢防制規定被裁罰1億8千萬美元後，台北地檢署分案啟動調查，意外查出蔡友才、王起梆放貸，轉投資鑒機公司，從中獲利2.25億元，並涉內線交易及洗錢，檢方起訴時對蔡求刑12年。