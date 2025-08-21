台南舞廳小姐酒毒駕撞死人 還在IG發文「心疼車子」被判8年半

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

在台南市某舞廳上班的魏姓女子，前年8月23日在台南安平區友人住處喝整晚，還施用K他命後，清晨精神恍惚駕駛白色奧迪上路，行駛至健康三街與府平路左轉時，追撞行人孫姓婦人致頭部重創，送醫仍告不治，魏女被訴公共危險等罪嫌。國民法庭法官今下午5時宣判，判她8年6月。

警方調查，案發時，魏女轎車在左轉彎時，疑似酒後精神恍惚、轉彎車速也頗快，車子竟往路旁偏行，撞上走在府平路來不及反應躲開的孫婦。孫婦倒地傷勢相當嚴重，警、消人員到場檢視，孫婦已無生命跡象，由救護車送醫搶救。

魏女轎車撞擊孫婦後，持續失控再撞進路旁1家麵店騎樓，麵店前停放1輛計程車，魏女車子先撞上計程車再衝進騎樓，未再衝進店內，麵店無人員遭波及；但騎樓與兩車一片狼藉，連水龍頭也遭撞斷噴水。

然而，魏女經呼氣酒測值高達0.57，及呈第三級毒品愷他命陽性反應，隨後被帶回警所訊問。

至於孫婦因此受有頭部外傷、顱骨骨折、顱內出血及胸部鈍力傷等傷害，經醫院院急救後，當晚仍傷重不治。

同時，魏女肇事後還若無其事在IG上發「心疼車子」及爆粗口等動態，只關心車子卻漠視被害人的態度引起社會輿論批評。對此，台南市長黃偉哲心痛表示「無法接受！這是在被害者傷口上灑鹽、二度傷害」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南地院國民法庭法官今下午5時宣判，認她足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛致人於死罪，判她8年6月。圖／讀者提供
台南地院國民法庭法官今下午5時宣判，認她足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛致人於死罪，判她8年6月。圖／讀者提供

騎樓 毒品 酒駕 失控 計程車

