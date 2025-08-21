雲林麥寮國有地遭非法傾倒北部營建廢棄物 22人被起訴

雲林地檢署接獲檢舉，麥寮鄉國有林地遭掩埋營建廢棄物，經查以賴男為首的清運集團將北部營建廢棄物傾倒麥寮鄉兩筆土地，面積不大僅約兩百多坪，但為避免非法傾倒擴大，檢警蒐證後傳喚賴男等人到案，今天偵查終結，涉案22人以違反廢棄物清理法起訴。

雲林地檢署接獲農業部林保署南投分署檢舉，指林保署所管理位於雲林縣麥寮鄉的國有林地，遭掩埋營建廢棄物，常有載運營建廢棄物的大型車輛進出，且有大量廢棄物已遭掩埋在地底，檢察官羅袖菁指揮保七警察第六大隊蒐證調查。

檢警指出，53歲賴男疑從事處理營建事業廢棄物，於前年11月初開始，即到雲林偏僻鄉間尋找可傾倒用地，即與雲林麥寮鄉51歲許男、56歲林男合作，以一車次2500元報酬，將營建廢棄物傾倒於兩人所提供的私人土地，供賴男傾倒廢棄物。

因用地位處偏僻且為躲避檢警稽查，選擇走隱密小路，因此賴男委託麥寮在地的42歲陳男及27歲劉男以每日1500元報酬，充當引路人，開自用小貨車引領17名砂石車司機到指定地點傾倒。

檢警指出，砂石車司機以每車次1800至3000元不等的報酬，從新北市、桃園市工地載運營建廢棄物「北土南運」至麥寮，將廢棄土石方、磚瓦、水泥塊、橡膠管線等營建廢棄物傾倒在指定的土地，再由許姓挖土機工人進行掩埋、整地。

經查，賴男傾倒在該處的廢棄物面積不大，連同占用鄰旁的國有林地才約只兩百多坪，但所掩埋的廢棄物土地均已整平，從外觀看不出是非法掩埋場，檢警開挖發現磚塊和水管等營建廢棄物。至於數量和不法所得，檢警仍進一步清查中。

雲林地檢署今天將涉案22人以違反廢棄物清理法第46條第3、4款之非法提供土地回填、堆置廢棄物及非法清除、處理廢棄物等罪嫌起訴。

雲林縣環保局指出，非法傾倒多半在偏遠地區，為避免更多非法廢棄物進入雲林，目前已著手建置AI車牌辨識系統，以掌握營建廢棄物載運流向，讓非法廢棄物無所遁形，也呼籲非法業者或司機勿抱僥倖心態走險。