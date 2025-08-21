快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

雲林麥寮國有地遭非法傾倒北部營建廢棄物 22人被起訴

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林地檢署接獲檢舉，麥寮國有林地遭掩埋營建廢棄物，經查以賴男為首的清運集團將北部營建廢棄物傾倒麥寮鄉兩筆土地，面積不大僅約兩百多坪，但為避免非法傾倒擴大，檢警蒐證後傳喚賴男等人到案，今天偵查終結，涉案22人以違反廢棄物清理法起訴。

雲林地檢署接獲農業部林保署南投分署檢舉，指林保署所管理位於雲林縣麥寮鄉的國有林地，遭掩埋營建廢棄物，常有載運營建廢棄物的大型車輛進出，且有大量廢棄物已遭掩埋在地底，檢察官羅袖菁指揮保七警察第六大隊蒐證調查。

檢警指出，53歲賴男疑從事處理營建事業廢棄物，於前年11月初開始，即到雲林偏僻鄉間尋找可傾倒用地，即與雲林麥寮鄉51歲許男、56歲林男合作，以一車次2500元報酬，將營建廢棄物傾倒於兩人所提供的私人土地，供賴男傾倒廢棄物。

因用地位處偏僻且為躲避檢警稽查，選擇走隱密小路，因此賴男委託麥寮在地的42歲陳男及27歲劉男以每日1500元報酬，充當引路人，開自用小貨車引領17名砂石車司機到指定地點傾倒。

檢警指出，砂石車司機以每車次1800至3000元不等的報酬，從新北市、桃園市工地載運營建廢棄物「北土南運」至麥寮，將廢棄土石方、磚瓦、水泥塊、橡膠管線等營建廢棄物傾倒在指定的土地，再由許姓挖土機工人進行掩埋、整地。

經查，賴男傾倒在該處的廢棄物面積不大，連同占用鄰旁的國有林地才約只兩百多坪，但所掩埋的廢棄物土地均已整平，從外觀看不出是非法掩埋場，檢警開挖發現磚塊和水管等營建廢棄物。至於數量和不法所得，檢警仍進一步清查中。

雲林地檢署今天將涉案22人以違反廢棄物清理法第46條第3、4款之非法提供土地回填、堆置廢棄物及非法清除、處理廢棄物等罪嫌起訴。

雲林縣環保局指出，非法傾倒多半在偏遠地區，為避免更多非法廢棄物進入雲林，目前已著手建置AI車牌辨識系統，以掌握營建廢棄物載運流向，讓非法廢棄物無所遁形，也呼籲非法業者或司機勿抱僥倖心態走險。

賴男傾倒營建廢棄物的用地面積不大且都已整平，外觀看不出是廢棄物掩埋場。圖／雲林地檢署提供
賴男傾倒營建廢棄物的用地面積不大且都已整平，外觀看不出是廢棄物掩埋場。圖／雲林地檢署提供
賴男傾倒營建廢棄物的用地面積不大且都已整平，外觀看不出是廢棄物掩埋場，檢警開挖仍發現含有營建廢棄物。圖／雲林地檢署提供
賴男傾倒營建廢棄物的用地面積不大且都已整平，外觀看不出是廢棄物掩埋場，檢警開挖仍發現含有營建廢棄物。圖／雲林地檢署提供

麥寮 雲林 廢棄物 國有林地

延伸閱讀

雲林國有林地遭濫倒營建廢棄物 檢方破案「從北部運來」起訴22人

苗栗第一家！京元電子竹南、銅鑼廠獲廢棄物零填埋白金級認證

日本防災教育學會抵雲林交流 肯定台灣的科技防災教育

雲嘉3位辦大案法官換跑道 轉任律師專攻詐騙案原因曝光

相關新聞

藍委推無期徒刑三級制 主張「一級」不准假釋…法務部說話了

國民黨立委吳宗憲等人推「無期徒刑三級制」修法，主張「一級」無期徒刑不得假釋。法務部常務次長黃謀信今表示，法務部也提修法版...

涉詐領助理費達980萬 桃園七連霸市議員舒翠玲夫婦判1年獲緩刑

國民黨七連霸擔任桃園縣、市議員舒翠玲，2020年2月間因涉嫌長期以母親、兄長等親友擔任人頭、詐領助理費涉貪，桃園地院今午...

雲林麥寮國有地遭非法傾倒北部營建廢棄物 22人被起訴

雲林地檢署接獲檢舉，麥寮鄉國有林地遭掩埋營建廢棄物，經查以賴男為首的清運集團將北部營建廢棄物傾倒麥寮鄉兩筆土地，面積不大...

兆豐金前董事長蔡友才「鑒機案」纏訟9年逆轉 高院無罪理由曝光

兆豐金前董事長蔡友才、前主祕王起梆被控挪用兆豐金資源，成立「鑒機」公司，趁美國裁罰兆豐銀紐約分行出脫持股避損，違反金控法...

被控貪汙、偽造文書 桃園議員舒翠玲緩刑3年吐心聲

國民黨桃園市議員舒翠玲被桃園地檢署指控利用人頭詐領助理費980萬餘元，起訴貪汙、偽造文書等罪，案經桃園地院多年審理，最後...

又被罰250萬元…未依通報時限下架涉詐廣告 Meta發言人說明原委

數位發展部今（21）日指出，台北市政府日前通報Meta旗下臉書平台未依防詐條例規定，於通知後24小時內下架涉詐廣告，數發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。