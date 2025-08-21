藍委推無期徒刑三級制 主張「一級」不准假釋…法務部說話了

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國民黨立委吳宗憲等人推「無期徒刑三級制」修法，主張「一級」無期徒刑不得假釋法務部常務次長黃謀信今表示，法務部也提修法版本，與立委版同一方向，甚至更嚴格，含犯殺人罪判有期徒刑10年以上者均需終身監禁、不准假釋。

吳宗憲等人的修法草案，將無期徒刑分「一級無期徒刑」、「二級無期徒刑」、「三級無期徒刑」；「一級」不得假釋，「二級」假釋門檻為40年，假釋期間為35年，「三級」假釋門檻為25年，假釋期間為20年。

黃謀信表示，關於判處無期徒刑者不得假釋，法務部持贊成立場，但要視在什麼條件下不予受無期徒刑宣告的受刑人假釋。

黃謀信說，法務部已研擬相關草案，目前送行政院審議，草案對無期徒刑加入不得假釋的相關規定，但是否要「層級化」審查？未來可以討論。

黃謀信表示，委員版草案是不論罪名為何，只要判無期徒刑確定又符合「一級」者，即不得假釋，法務部版本是犯殺人罪判處無期徒刑、有期徒刑10年以上受刑人即不得假釋，在修法方向上與委員一致，某種程度甚至還更嚴格。

有法界人士對「無期徒刑三級制」表示，如果全部不准無期徒刑受刑人假釋，可能衍生獄政管理的問題，未必是好政策；1名北部檢察官說，立委版的分級制度是依罪名分？依在監表現分？還是有其他合理依據？目前無法評論。

法務部常務次長黃謀信。圖／法務部提供
法務部常務次長黃謀信。圖／法務部提供
國民黨立法委員吳宗憲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法委員吳宗憲。圖／聯合報系資料照片

