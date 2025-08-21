快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

又被罰250萬元…未依通報時限下架涉詐廣告 Meta發言人說明原委

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導

數位發展部今（21）日指出，台北市政府日前通報Meta旗下臉書平台未依防詐條例規定，於通知後24小時內下架涉詐廣告，數發部依法裁處250萬元罰鍰。Meta發言人表示，「此次罰款的主因之一是政府機關以紙本公文形式通報給我們，而非以電子形式通知，導致我們檢視流程因此延誤」，並表示未來會與數位發展部持續合作改善通報流程，確保更迅速地檢視與移除詐騙廣告。

Meta指出，此次罰款的主因之一是政府機關以紙本公文形式通報給我們，而非以電子形式通知，導致檢視流程因此延誤。儘管如此，Meta仍在 24小時的時限內，移除了 95% 由紙本公文形式通報的廣告。未來，Meta會與數發部持續合作改善通報流程，確保更迅速地檢視與移除詐騙廣告。

數發部表示，本案源於台北市政府於114年6月18日、7月14日移送Meta涉及違法案件共計1763則，依案件類型分為，未依詐防條例第32條第1項第1款前段於24小時內下架77則，以及後段提供委託刊播者等資訊1686則。

數發部於接獲通報後即啟動調查作業，確認通報涉詐廣告均已下架；數發部即依「行政程序法」要求Meta陳述意見，並邀集高等檢察署、法務部調查局、內政部及台北市政府等相關單位與會討論。

調查發現，Meta雖已配合將台北市政府所提供的95%詐騙廣告下架，但由於本次台北市政府提供的通報案件不是電子檔案，而是紙本資料，Meta在處理紙本通報的速度緩慢，所以仍有5%案件未能符合「詐防條例」規定於24小時內下架。綜合考量違規情事，數發部依同法第39條第1項第3款規定裁罰250萬元，並要求Meta於30日內改正。

數位發展部指出，台北市政府日前通報Meta旗下臉書平台未依防詐條例規定，於通知後24小時內下架涉詐廣告，數發部依法裁處250萬元罰鍰。（路透）
Meta 廣告 北市 詐騙 數位發展部

相關新聞

「桌球甜心」女國手鄭先知駕車撞死人賠650萬 判緩刑2年

被封「桌球甜心」的女國手鄭先知開車撞倒騎乘機車的父女釀1死1傷，依過失致死、過失傷害罪起訴；法官安排近1年調解，今年5月...

閃兵案外案！王大陸涉查個資「勘驗犯案手機」 今仍不認罪、拒和解

藝人王大陸偷查個資案，新北地方法院再度開庭，今天主要是勘驗上次王所稱，告知朋友不用繼續尋找閃兵集團首腦「黑哥」陳志明的手...

藍委推無期徒刑三級制 主張「一級」不准假釋…法務部說話了

國民黨立委吳宗憲等人推「無期徒刑三級制」修法，主張「一級」無期徒刑不得假釋。法務部常務次長黃謀信今表示，法務部也提修法版...

不甩保護令！台中火爆男猛砍母女釀滿地血 檢火速依殺人未遂起訴

台鐵豐原站上月發生恐怖砍殺案，黃姓男子情緒控管不佳，不顧其黃姓女友懷孕、剛對他聲請保護令，一再糾纏要對方留下，又遷怒黃女...

雲林麥寮國有地遭非法傾倒北部營建廢棄物 22人被起訴

雲林地檢署接獲檢舉，麥寮鄉國有林地遭掩埋營建廢棄物，經查以賴男為首的清運集團將北部營建廢棄物傾倒麥寮鄉兩筆土地，面積不大...

涉詐領助理費達980萬 桃園七連霸市議員舒翠玲夫婦判1年獲緩刑

國民黨七連霸擔任桃園縣、市議員舒翠玲，2020年2月間因涉嫌長期以母親、兄長等親友擔任人頭、詐領助理費涉貪，桃園地院今午...

