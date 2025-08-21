又被罰250萬元…未依通報時限下架涉詐廣告 Meta發言人說明原委

數位發展部今（21）日指出，台北市政府日前通報Meta旗下臉書平台未依防詐條例規定，於通知後24小時內下架涉詐廣告，數發部依法裁處250萬元罰鍰。Meta發言人表示，「此次罰款的主因之一是政府機關以紙本公文形式通報給我們，而非以電子形式通知，導致我們檢視流程因此延誤」，並表示未來會與數位發展部持續合作改善通報流程，確保更迅速地檢視與移除詐騙廣告。

Meta指出，此次罰款的主因之一是政府機關以紙本公文形式通報給我們，而非以電子形式通知，導致檢視流程因此延誤。儘管如此，Meta仍在 24小時的時限內，移除了 95% 由紙本公文形式通報的廣告。未來，Meta會與數發部持續合作改善通報流程，確保更迅速地檢視與移除詐騙廣告。

數發部表示，本案源於台北市政府於114年6月18日、7月14日移送Meta涉及違法案件共計1763則，依案件類型分為，未依詐防條例第32條第1項第1款前段於24小時內下架77則，以及後段提供委託刊播者等資訊1686則。

數發部於接獲通報後即啟動調查作業，確認通報涉詐廣告均已下架；數發部即依「行政程序法」要求Meta陳述意見，並邀集高等檢察署、法務部調查局、內政部及台北市政府等相關單位與會討論。

調查發現，Meta雖已配合將台北市政府所提供的95%詐騙廣告下架，但由於本次台北市政府提供的通報案件不是電子檔案，而是紙本資料，Meta在處理紙本通報的速度緩慢，所以仍有5%案件未能符合「詐防條例」規定於24小時內下架。綜合考量違規情事，數發部依同法第39條第1項第3款規定裁罰250萬元，並要求Meta於30日內改正。