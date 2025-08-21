藍委吳宗憲推無期徒刑分級制 學者：雖悖離現實但可討論

國民黨立委吳宗憲等人推動無期徒刑分級制，罪行重大者終身不得假釋，中正大學犯罪防治學系教授兼教育學院院長鄭瑞隆受訪表示，若用刑法硬性規定假釋年限，憂心忽略個案差異性，有一點「悖離現實」，應保留一定的彈性，但還是可以提出討論。

鄭瑞隆說，無期徒刑的刑度很高，涉犯重罪包括殺人、性侵殺人、買凶殺人或故意縱火燒死多人等，是僅次於死刑的處遇，但考量可能有犯罪刑度高，但並惡性重大犯罪，入獄25年以上可依在監考核表現、累進處遇分數提報假釋申請，經核准出獄將終身保護管束。

鄭瑞隆說，如果罪行不是那麼惡性重大，有機會回到社會重新做人，也不是一件壞事，現行做法並不是那麼硬性規定，而是看個案狀況，針對犯罪惡質性很高的人，若希望無期徒刑不能假釋，法院可在判決書中載明，現行做法已能處理部分問題，並不是完全不能處理。

鄭瑞隆指出，因為個案差異性太大，如果用剛性法律去做全部規範，會忽略個案差異性，不是那麼妥適，還是應保留彈性，畢竟每個人的犯罪立場、動機、目的、手段及結果都不太一樣，若用刑法硬性規定假釋年限，限制受刑人提報假釋，他認為有一點「悖離現實」。

鄭瑞隆強調，他認為有期徒刑分級制是可以討論的，但刑事政策要做決定沒這麼快，需要審慎一點，以免造成不必要社會紛爭，贊成可以討論這個問題，立法院、法務部、民間團體及學者專家研究如何改善現行制度，看目的是要讓國內治安更好，還是要讓監獄關更多人。