閃兵案外案！王大陸涉查個資「勘驗犯案手機」 今仍不認罪、拒和解

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

藝人王大陸偷查個資案，新北地方法院再度開庭，今天主要是勘驗上次王所稱，告知朋友不用繼續尋找閃兵集團首腦「黑哥」陳志明的手機微信通話紀錄，王大陸的律師對勘驗結果無意見，但再度強調，王大陸與對方對話間僅稱陳男為「黑哥」、「小黑」，不足以辨識其身分未違反個資法，也拒絕與對方和解。

今天勘驗王大陸遭查扣手機，與暱稱「Leo」、「TaNgPePe」兩人的微信通話紀錄，可看出王大陸與「Leo」就找出「黑哥」進行討論，「Leo」還要王多提供一些資訊，這樣「比較好抓人」。

至於王大陸與「TaNgPePe」間，起初少量就尋找「黑哥」交換意見，但後期多為討論閃兵相關話題，提及就診紀錄、有朋友因為時差熬夜就不用當兵，以及何種疾病可以免役，例如扁平足、心臟等，「TaNgPePe」還告知王「氣胸最多醫生用，但最拚，真的要受傷」等。

全案6月開庭傳喚共犯車商小游翔閔、四海幫海英堂主陳子俊及其小弟時，3人均當庭認罪，且主動表示願意與2名被害人和解。但後來王大陸直播主女友闕沐軒開庭時，卻不願認罪作無罪答辯；而最晚開庭的王大陸，也採取與闕女同樣態度，堅稱自己只是要找陳男和與闕友有投資糾紛的潘男，但沒有要游、陳等人違法偷查陳、潘2人個資。

藝人王大陸偷查個資案新北地方法院再度開庭，勘驗手機相關微信通話紀錄，但他依然不認罪，也拒絕與對方和解。記者蔣永佑／攝影
藝人王大陸偷查個資案新北地方法院再度開庭，勘驗手機相關微信通話紀錄，但他依然不認罪，也拒絕與對方和解。記者蔣永佑／攝影

