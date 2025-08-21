快訊

毆打又逼跪！嘉義不肖子父親節對父動粗行徑曝 嘉檢偵結起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

有多次對父親施暴記錄的嘉義縣竹崎鄉林姓男子，今年父親節當天痛毆父親致頭部受傷，不顧父親血流滿面，還逼罰跪，警方據報到場，他還態度囂張嗆警，警方保護林父起身，將林男帶回偵訊後法辦。嘉檢今天偵結，將林男依違反家庭暴力防治法提起公訴。

檢警調查，32歲林男有多次家暴紀錄，只要父親不給錢、不順心意，就會毆打父親，今年8月8日上午11時許，因不滿75歲林父未遵從他的意思，涉嫌徒手毆打林父臉部、手部及頭部多次，致林父頭部受有挫傷、臉部撕裂傷及左手擦傷等傷害（涉犯傷害直系血親尊親屬罪嫌部分未據告訴）。

林男火氣未消，上午11時40分許，在住處神明廳內，又喝令林父在祖先牌位桌前下跪，林父害怕不從將繼續遭毆打，只好被迫在祖先牌位前下跪。

鄰居聽到吵鬧聲發現林父頭破血流馬上報警，警方到場時，林男還嗆警「不要管，讓他繼續跪」，警方將林父扶起並將林男帶回偵訊移送嘉義地檢署，檢方複訊後聲請羈押獲准，警方也同步向法院聲請緊急保護令，獲核准實施。

嘉檢表示，林男於偵查中自白不諱，另有林父偵查中的陳述，蒐證監視器錄影檔案、錄影畫面擷取照片、醫院診斷證明書等佐證，認為林男涉犯家庭暴力防治法第2條第2款、刑法第304條第1項之家庭暴力強制罪嫌。依法提起公訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

嘉義不肖子毆打父親又逼跪，嘉義地檢署今天偵結提起公訴。圖／本報資料照片
嘉義不肖子毆打父親又逼跪，嘉義地檢署今天偵結提起公訴。圖／本報資料照片

