前輔大校長江漢聲背信案逆轉改判無罪 輔大醫院：司法公正

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

輔仁大學前校長江漢聲被控背信、共同背信，一審遭判10月得易科罰金之刑，台灣高等法院今改判無罪確定。圖／聯合報系資料照
輔仁大學前校長江漢聲被控背信、共同背信，一審遭判10月得易科罰金之刑，台灣高等法院今改判無罪確定。圖／聯合報系資料照

輔仁大學前校長江漢聲、時任醫學院行政副院長洪啓峯、輔大醫籌處醫療事務組長林依恬被控，巧立名目向輔大違法借貸或發包不必要標案，新北地院判江10月、洪4月、林4月徒刑，3人與檢察官皆上訴，台灣高等法院認定罪證不足，今改判3人無罪確定。輔大醫院今指出，司法公正已還當事人清白，院方深表欣慰。

輔大醫院說指出，江漢聲、洪啓峯及林依恬，歷經多年司法審理7年纏訟，最終經台灣高等法院判決無罪定讞，司法公正已還當事人清白，深表欣慰，並還原案件始末，輔大診所於2007年成立，是依全校主管共識會議決議設立，並確立經營模式。

輔大醫院說，新事證顯示，董事會透過醫院籌備處掌握診所運作，其主要任務，包括協助籌備附設醫院建立、照顧校內師生及神職人員健康、提供醫學院學生臨床學習場域。董事會於2018年接獲相關質疑後，立即委託第三方專業單位（會計師事務所及法律事務所）調查。調查報告及後續檢調查證均確認，並無逃漏稅或中飽私囊情事，所有金流亦未流入任何個人帳戶。

輔大醫院強調，江漢聲長年奉獻輔仁大學，致力推動醫院設立，並籌募超過11億，奠定今日輔大醫院的發展基礎，7年司法纏訟不僅造成其名譽受損，更令身心飽受煎熬，如今獲判無罪，終得清白，院方深感欣慰。

