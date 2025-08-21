快訊

威脅護理師「怎麼死的都不知道」 病患家屬作勢揮拳、恐嚇…遭判4月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

因不滿妻子診療問題，吳姓男子在林口長庚醫院透析室內，與劉姓護理師起口角，並恫稱「不要亂講話，出去怎麼死的都不知道」，甚至舉手作勢毆打，桃園地院今依醫療法之對於醫事人員以恐嚇方法妨害其執行醫療業務罪判4月，得易科罰金。可上訴。

起訴事實指出，66歲吳姓男子2023年9月29日下午4時10分，陪著妻子到桃園市龜山區復興街5號「林口長庚紀念醫院」洗腎，在透析室內因妻子的診療問題而與負責照護的劉姓護理師發生衝突，詎料吳男心生不滿，竟向劉姓護理師恫稱「不要亂講話，出去怎麼死的都不知道」等語，之後又舉手作勢要毆打劉女，讓護理師心生畏懼，致生危害於安全，且妨害劉女執行護理師的醫療業務，經劉報警處理。

審理時，吳男雖然否認違反「醫療法」或有恐嚇行為，但法院根據提告的劉姓護理師、證人、醫院警衛的錄影和錄音等證據，認定吳男的行為帶有威脅性，明顯是在恐嚇正在值班的護理師。吳男甚至向警衛表示，他的目的就是要讓護理師害怕，以上這些行為皆足以證明吳有意圖用恐嚇方式干擾醫護人員執行工作。

法官審酌，被告吳男因一點小事而犯此案，導致劉姓護理師承受極大的心理壓力與負擔，也使醫院的醫療人員工作中斷，連帶影響其他病患的就醫權益，吳男從頭到尾都否認犯行，也沒有表現出悔意；法院考量他的家庭經濟狀況、平時表現良好且無前科等因素後，量處適當之刑。

吳姓男子陪妻子到林口長庚醫院透析室洗腎，與照顧的劉姓護理師起衝突，恫稱「不要亂講話，出去怎麼死的都不知道」，甚至舉手作勢毆打護理師，桃園地院今依醫療法之對於醫事人員以恐嚇方法妨害其執行醫療業務罪判4月，得易科罰金可上訴。記者許正宏／攝影
吳姓男子陪妻子到林口長庚醫院透析室洗腎，與照顧的劉姓護理師起衝突，恫稱「不要亂講話，出去怎麼死的都不知道」，甚至舉手作勢毆打護理師，桃園地院今依醫療法之對於醫事人員以恐嚇方法妨害其執行醫療業務罪判4月，得易科罰金可上訴。記者許正宏／攝影

