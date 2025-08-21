學者陳時奮遭辱「無良的惡魔」提告 趙君朔公然侮辱拘役20日定讞

網路媒體作家趙君朔3年前在臉書上發表「Before a unscrupulous devil came into being」文字，下頭張貼旅美學者陳時奮的照片、名字的圖文，陳不滿遭辱罵為「無良的惡魔」，自訴公然侮辱罪，台北地院處趙拘役20日，得易科罰金。案經上訴，台灣高等法院今駁回定讞。

趙君朔也在YouTube經營網路直播節目，他與西華盛頓大學講座教授陳時奮（化名翁達瑞）因立場不同，相互筆戰。2022年8月31日，趙在臉書發文，文字下張貼擷取自英文網頁陳時奮（Shih-Fen Chen）姓名、教授職稱、照片的圖文，辱罵陳為「unscrupulous devil」（如附表一所示）。陳認為人格及社會評價遭貶損，提起自訴。

趙君朔雖承認有貼文，但否認公然侮辱，辯稱文章沒有具體說明「unscrupulous devil」是指什麼，即使有貼陳時奮的照片，也可能是指陳遇到了「unscrupulous devil」，這種解讀就不構成侮辱或誹謗。

北院發現，趙的貼文除一句「Before a unscrupulous devil came into being（在一個無良的惡魔形成之前）」，隨後緊連陳時奮的英文姓名、教授職稱和個人獨照，可見「無良的惡魔」就是在說陳，依一般社會觀感，已有輕蔑、貶抑之意，使人難堪，該當公然侮辱罪。

北院認為趙君朔缺乏法治觀念，考量他否認犯行、沒有悔意、未和解，處拘役20日，得易科罰金。

不過，陳時奮自訴趙君朔指他「賺中共官方給的人民幣天王 陳時奮 還從2011賺到2018」、「翁的背景是共諜喔！」是公然侮辱等言論，北院依陳提出的個人網路簡歷來看，就記載他「於2011年至2018年間幾近每年前往中國，並曾在廣州暨南大學、上海財經大學、大連理工大學、北京清華大學、浙江大學、北京航空航天大學、上海財經大學商學院、上海復旦、上海交大、西安交大、南開、南京、廈門等超過十間學校，在『中國管理案例共享中心』主辦之下開授教學案例建議書寫作培訓相關課程。」，此部分趙無罪。

一審判決後，趙君朔與陳時奮皆上訴。高院審理後，認原判決並無違誤或不當，陳、趙上訴均無理由，因此駁回，全案確定。