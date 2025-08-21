不甩保護令！台中火爆男猛砍母女釀滿地血 檢火速依殺人未遂起訴

台鐵豐原站上月發生恐怖砍殺案，黃姓男子情緒控管不佳，不顧其黃姓女友懷孕、剛對他聲請保護令，一再糾纏要對方留下，又遷怒黃女母親直接在站內揮刀猛刺她脖子，黃母徒手掰斷刀身抵抗，剪票口前滿地血跡嚇壞乘客，檢方1個月內火速偵結，依殺人未遂罪嫌起訴黃男。

檢警調查，黃男有公共危險、肇逃及妨害公務前科，去年10月才假釋出監，但他卻不知悔改，因和黃姓女友相處不睦，經對方母親將女兒帶回北部家裡住，黃女今年6月也才剛聲請暫時保護令，禁止黃男對他家暴、騷擾，保護令也於6月28日經警方告知他。

黃女7月24日在媽媽陪同下到台中探望外公，自己也到醫院產檢，未料黃男卻不顧保護令，當天下午1點多先是到黃女外公家騷擾，要求黃女跟她走，對方拒絕後2人起了口角，經報警黃男仍留在現場不肯走，不斷傳LINE騷擾。

後來黃女前往醫院產檢，黃男持續傳LINE騷擾，經黃母阻擋不准他進入診間陪診，產檢完畢後黃女和母親一同到台鐵豐原車站要回北部，黃男持續糾纏不休，又拉黃女的手要她留下來再遭拒絕。

當天下午5點多，黃女、黃母準備要進入月台，黃男因遷怒黃母阻擋他，就從自己隨身的黑色背包抽出1把水果刀朝黃母猛揮5刀，其中2刀刺中她脖子，還不顧黃女制止，又朝黃母肚子刺。

雙方拉扯過程中，黃母奮力將水果刀刀身掰斷，黃男見刀子斷裂則改用徒手掐住黃母脖子，現場旅客目擊衝突、驗票口前血跡斑斑，黃男卻仍持續叫囂、拉扯，警方趕赴現場將他逮捕。

檢方訊時，黃男坦承客觀犯行，表示自己情緒控管不佳，但辯稱沒有殺人故意，黃母也指證歷歷，表示脖子被刺2刀，黃女手部也割傷；檢方不採信黃男辯詞，依殺人未遂罪嫌起訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線