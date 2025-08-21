快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

雲林國有林地遭濫倒營建廢棄物 檢方破案「從北部運來」起訴22人

中央社／ 雲林縣21日電

雲林地檢日前接獲林保署南投分署檢舉，麥寮國有林地遭掩埋大量營建廢棄物，檢察官指揮警方深入追查，破獲以賴姓男子為首營建廢棄物清運集團，將賴男等22人以違反廢清法提起公訴。

雲林地檢署今天發布新聞稿表示，53歲賴男在台北市開設開發工程公司，並僱用17人擔任司機，未依法取得廢棄物清除、處理許可文件，非法運送廢棄物。

檢警查出，51歲許男及56歲林男分別提供雲林麥寮鄉新吉段土地，以及農業部林業及自然保育署南投分署所管理麥寮鄉許厝寮段國有土地，作為非法堆置場域。

此外，賴男以每車次新台幣1800至3000元不等報酬，指揮17名司機從新北市、桃園市工地載運營建廢棄土石方、磚瓦、水泥塊、橡膠管線等至麥寮，倒在上述2處土地上，再由許男駕駛挖土機進行掩埋、整地。

檢方以違反廢棄物清理法第46條第3、4款非法提供土地回填、堆置廢棄物，以及非法清除、處理廢棄物等罪嫌，將賴男等22人提起公訴。

檢方表示，跨區將北部營建廢棄物傾倒在雲林縣轄內土地，不僅嚴重破壞當地農業生產環境，更侵害公共利益，地檢署將持續結合警政與環保單位，嚴正執法，防堵此類環境犯罪再度發生。

