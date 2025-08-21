「桌球甜心」女國手鄭先知駕車撞死人賠650萬 判緩刑2年

被封「桌球甜心」的女國手鄭先知開車撞倒騎乘機車的父女釀1死1傷，依過失致死、過失傷害罪起訴；法官安排近1年調解，今年5月達成和解，鄭願賠償650萬元，家屬同意緩刑；台北地院今天判鄭有期徒刑6月，緩刑2年，支付公庫6萬元。可上訴。

2023年8月18日上午11時許，鄭先知在台北市中山區龍江路迴轉，撞倒後方共乘機車直行的楊姓父女，女兒手腳鈍擦傷，父親則心包膜出血、肝臟撕裂，轉院救治1個月傷重不治，鄭被起訴。

法院安排調解時，鄭先知本來主張，楊姓男子主要死因可能與車禍無關，而是在送醫急救過程心肺復甦術壓胸導致骨折及內臟受傷等，否認犯罪。

楊家的家屬則認為，鄭先知有過失卻把責任推給救護員，自己沒有悔意也沒有誠意，並請求法官重判她。