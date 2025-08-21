快訊

調查局新人事名單曝 李允中督辦台積電洩密調升站主任

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局今天公布最新站主任、專門委員、簡任秘書及督察人事異動名單，其中經濟犯罪防制處企業肅貪科長李允中，督導偵辦台積電2奈米洩密事件有功，成功防堵國家機密外洩，並且督辦大同公司前董事長林蔚山、林郭文艷夫妻掏空資產等重大案件，獲調查局長陳白力拔擢，調升台北市調查處中山站主任。

本次人員異動名單共11人，人令8月27日生效，異動名單如下：

一、 經濟犯罪防制處企業肅貪科長李允中調陞台北市調查處中山調查站主任。

二、 新北市調查處資通安全科長高志豪調陞新北市調查處新店調查站主任。

三、 幹部訓練所大隊部大隊長鄭才廣調陞桃園市調查處機場調查站主任。

四、 航業調查處臺中調查站主任劉勝育調任臺中市調查處機動工作站主任。

五、兩岸情勢研析處兩岸研析科長劉炫文調陞高雄市調查處前鎮調查站主任。

六、 台中市調查處機動工作站主任沈明賢調任航業調查處臺中調查站主任。

七、 廉政處賄選查察科科長許慈健調陞廉政處專門委員。

八、 主計室公務歲計科長喬玉玲調陞主計室簡任秘書。

九、 通訊監察處審查建置科長廖哲儀調陞桃園市調查處簡任秘書。

十、 鑑識科學處物理鑑識科長蔡鑫魁調陞福建省調查處簡任秘書。

十一、 毒品防制處案件偵辦科長吳正良調陞督察處基隆市駐區督察。

調查局經濟犯罪防制處企業肅貪科長李允中，督辦台積電洩密事件有功，調升台北市處中山站主任。圖／讀者提供
查處 主任 調查局

相關新聞

「桌球甜心」女國手鄭先知駕車撞死人賠650萬 判緩刑2年

被封「桌球甜心」的女國手鄭先知開車撞倒騎乘機車的父女釀1死1傷，依過失致死、過失傷害罪起訴；法官安排近1年調解，今年5月...

不甩保護令！台中火爆男猛砍母女釀滿地血 檢火速依殺人未遂起訴

台鐵豐原站上月發生恐怖砍殺案，黃姓男子情緒控管不佳，不顧其黃姓女友懷孕、剛對他聲請保護令，一再糾纏要對方留下，又遷怒黃女...

毆打又逼跪！嘉義不肖子父親節對父動粗行徑曝 嘉檢偵結起訴

有多次對父親施暴記錄的嘉義縣竹崎鄉林姓男子，今年父親節當天痛毆父親致頭部受傷，不顧父親血流滿面，還逼罰跪，警方據報到場，...

威脅護理師「怎麼死的都不知道」 病患家屬作勢揮拳、恐嚇…遭判4月

因不滿妻子診療問題，吳姓男子在林口長庚醫院透析室內，與劉姓護理師起口角，並恫稱「不要亂講話，出去怎麼死的都不知道」，甚至...

學者陳時奮遭辱「無良的惡魔」提告 趙君朔公然侮辱拘役20日定讞

網路媒體作家趙君朔3年前在臉書上發表「Before a unscrupulous devil came into bei...

調查局新人事名單曝 李允中督辦台積電洩密調升站主任

調查局今天公布最新站主任、專門委員、簡任秘書及督察人事異動名單，其中經濟犯罪防制處企業肅貪科長李允中，督導偵辦台積電2奈...

