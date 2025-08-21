聽新聞
調查局新人事名單曝 李允中督辦台積電洩密調升站主任
調查局今天公布最新站主任、專門委員、簡任秘書及督察人事異動名單，其中經濟犯罪防制處企業肅貪科長李允中，督導偵辦台積電2奈米洩密事件有功，成功防堵國家機密外洩，並且督辦大同公司前董事長林蔚山、林郭文艷夫妻掏空資產等重大案件，獲調查局長陳白力拔擢，調升台北市調查處中山站主任。
本次人員異動名單共11人，人令8月27日生效，異動名單如下：
一、 經濟犯罪防制處企業肅貪科長李允中調陞台北市調查處中山調查站主任。
二、 新北市調查處資通安全科長高志豪調陞新北市調查處新店調查站主任。
三、 幹部訓練所大隊部大隊長鄭才廣調陞桃園市調查處機場調查站主任。
四、 航業調查處臺中調查站主任劉勝育調任臺中市調查處機動工作站主任。
五、兩岸情勢研析處兩岸研析科長劉炫文調陞高雄市調查處前鎮調查站主任。
六、 台中市調查處機動工作站主任沈明賢調任航業調查處臺中調查站主任。
七、 廉政處賄選查察科科長許慈健調陞廉政處專門委員。
八、 主計室公務歲計科長喬玉玲調陞主計室簡任秘書。
九、 通訊監察處審查建置科長廖哲儀調陞桃園市調查處簡任秘書。
十、 鑑識科學處物理鑑識科長蔡鑫魁調陞福建省調查處簡任秘書。
十一、 毒品防制處案件偵辦科長吳正良調陞督察處基隆市駐區督察。
