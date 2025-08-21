快訊

川普最快本周祭晶片關稅 專家點名1企業是贏家：台積電恐付更高代價

為柯文哲刪羈押事由？黃國昌提案修刑訴法 法務部怒：縱容罪犯串證

博愛座走入歷史！交通部公布「優先席」圖示、新增1類圖案

丹娜斯颱重創光電板 業者清除拖延 環境部重罰900萬元

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

立法院社會福利及衛生環境委員會今天到桃園市東鋐國際光電，考察光電板處理設施及技術，環境部彭啟明指出，南部太陽能光電板部分案場因為丹娜斯颱風受損嚴重，現在只有泰國業者元昱太陽光電經營的案場清運緩慢，累計重罰3次共900萬元，會持續要求業者盡快移除。

委員們在考察會議上做出5點決議，包括要求環境部應積極輔導縣市政府管理太陽能光電板，並按先前的承諾一個月內（至9月5日）處理完還留在現場的太陽能光電板。

社福環衛委員會召委王正旭、委員王育敏、涂權吉上午出席考察行程，彭啟明、環境部次長沈志修、資源循環署長賴瑩瑩都到場，委員會除了聽取環境部簡報最新的風災受損太陽能光電板處理進度，也參觀東鋐國際光電如何用先進的技術處理回收光電板，業者強調接近100%的再處理製程，幾乎沒有殘餘的廢棄物。

稍後在討論會議上，委員們做出5點決議，除了上述第一點9月5日前，必須移除所有還留在嘉義滯洪池現場的破損太陽能板，決議2為請環境部針對廢太陽光電板回收服務管理資訊系統（PVIS）的回收處理機制，檢討現行宣導政策，並於兩周內制定宣導計畫。

會議決議3包括請環境部加速向經濟部介接目前各縣市中已列管的光電板，並於兩個月內加強列管對象後續排出追蹤及處理機制。4.針對小型一般民用光電板，諸如露營車、家戶屋頂使用的軟式光電板，請環境部研擬後續管理作法，並將報告於兩個月內向衛環委員會提出；5.環境部應推廣先進光電板處理技術，相關報告請於兩周內提交至衛環委員會。

彭啟明表示，委員會5項決議都能在期限內達成，並強調已經和經濟部達成共識，環境部會比照過去清朝查全國SRF（固態再生燃料棒）發電廠體質方式，針對所有光電廠總體檢，委員們要求總體檢的時候，要一併稽查業者的財務狀況，而且不要像泰國這家光電廠隨意堆置廢棄的太陽能光電板，其他業者都知道這一次風災重創太陽能光電板企業形象，會積極處置損壞的太陽能板，唯獨泰國業者一直拖延。

啟明表示，南部極端風災處理受損太陽能光電板過程，環境部會盡全力監控，避免汙染環境，同時也會密切監控是否會影響現地環境，目前對當地滯洪池生態並沒有直接影響，環境部一樣會定期檢查確保環境安全無虞，未來也要以保持環境優先的觀念，對光電業做總體檢。

彭啟明說，南部風災還要同時處理石棉瓦的問題，目前按地方政府的回報兩個月內可以完成，不過有些房子可能有上千戶因為有產權問題，有多人共同持分，需要花更久的時間協調拆除清理，目前約清理約3、4千噸，與預估1萬5000噸還有一段距離，石棉瓦為有致癌的問題，鄉親如果要處理一定要和地方政府聯絡，了解處理的方法，最好是找專業人員處理。

彭啟明（左2）允諾9月5日前移除嘉義還留在滯洪池破損的太陽能光電板。記者鄭國樑／攝影
彭啟明（左2）允諾9月5日前移除嘉義還留在滯洪池破損的太陽能光電板。記者鄭國樑／攝影
業者向立法委員還有環境部長彭啟明說明，如何用先進的製程處理廢棄的太陽能光電板，幾乎可以100%再利用。記者鄭國樑／攝影
業者向立法委員還有環境部長彭啟明說明，如何用先進的製程處理廢棄的太陽能光電板，幾乎可以100%再利用。記者鄭國樑／攝影

光電板 環境部 彭啟明

延伸閱讀

斥資2.2億元 竹南中度汙染的射流溝水環境改善工程今動土

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

嘉義光電板就地破碎遭罰 彭啓明：勿因少數個案誤解其他認真業者

扯！彭啓明勘察嘉義災情 目睹業者為省清運成本「現場破碎光電塑膠浮板」

相關新聞

「桌球甜心」女國手鄭先知駕車撞死人賠650萬 判緩刑2年

被封「桌球甜心」的女國手鄭先知開車撞倒騎乘機車的父女釀1死1傷，依過失致死、過失傷害罪起訴；法官安排近1年調解，今年5月...

不甩保護令！台中火爆男猛砍母女釀滿地血 檢火速依殺人未遂起訴

台鐵豐原站上月發生恐怖砍殺案，黃姓男子情緒控管不佳，不顧其黃姓女友懷孕、剛對他聲請保護令，一再糾纏要對方留下，又遷怒黃女...

毆打又逼跪！嘉義不肖子父親節對父動粗行徑曝 嘉檢偵結起訴

有多次對父親施暴記錄的嘉義縣竹崎鄉林姓男子，今年父親節當天痛毆父親致頭部受傷，不顧父親血流滿面，還逼罰跪，警方據報到場，...

威脅護理師「怎麼死的都不知道」 病患家屬作勢揮拳、恐嚇…遭判4月

因不滿妻子診療問題，吳姓男子在林口長庚醫院透析室內，與劉姓護理師起口角，並恫稱「不要亂講話，出去怎麼死的都不知道」，甚至...

學者陳時奮遭辱「無良的惡魔」提告 趙君朔公然侮辱拘役20日定讞

網路媒體作家趙君朔3年前在臉書上發表「Before a unscrupulous devil came into bei...

調查局新人事名單曝 李允中督辦台積電洩密調升站主任

調查局今天公布最新站主任、專門委員、簡任秘書及督察人事異動名單，其中經濟犯罪防制處企業肅貪科長李允中，督導偵辦台積電2奈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。