丹娜斯颱重創光電板 業者清除拖延 環境部重罰900萬元

立法院社會福利及衛生環境委員會今天到桃園市東鋐國際光電，考察光電板處理設施及技術，環境部長彭啟明指出，南部太陽能光電板部分案場因為丹娜斯颱風受損嚴重，現在只有泰國業者元昱太陽光電經營的案場清運緩慢，累計重罰3次共900萬元，會持續要求業者盡快移除。

委員們在考察會議上做出5點決議，包括要求環境部應積極輔導縣市政府管理太陽能光電板，並按先前的承諾一個月內（至9月5日）處理完還留在現場的太陽能光電板。

社福環衛委員會召委王正旭、委員王育敏、涂權吉上午出席考察行程，彭啟明、環境部次長沈志修、資源循環署長賴瑩瑩都到場，委員會除了聽取環境部簡報最新的風災受損太陽能光電板處理進度，也參觀東鋐國際光電如何用先進的技術處理回收光電板，業者強調接近100%的再處理製程，幾乎沒有殘餘的廢棄物。

稍後在討論會議上，委員們做出5點決議，除了上述第一點9月5日前，必須移除所有還留在嘉義滯洪池現場的破損太陽能板，決議2為請環境部針對廢太陽光電板回收服務管理資訊系統（PVIS）的回收處理機制，檢討現行宣導政策，並於兩周內制定宣導計畫。

會議決議3包括請環境部加速向經濟部介接目前各縣市中已列管的光電板，並於兩個月內加強列管對象後續排出追蹤及處理機制。4.針對小型一般民用光電板，諸如露營車、家戶屋頂使用的軟式光電板，請環境部研擬後續管理作法，並將報告於兩個月內向衛環委員會提出；5.環境部應推廣先進光電板處理技術，相關報告請於兩周內提交至衛環委員會。

彭啟明表示，委員會5項決議都能在期限內達成，並強調已經和經濟部達成共識，環境部會比照過去清朝查全國SRF（固態再生燃料棒）發電廠體質方式，針對所有光電廠總體檢，委員們要求總體檢的時候，要一併稽查業者的財務狀況，而且不要像泰國這家光電廠隨意堆置廢棄的太陽能光電板，其他業者都知道這一次風災重創太陽能光電板企業形象，會積極處置損壞的太陽能板，唯獨泰國業者一直拖延。

啟明表示，南部極端風災處理受損太陽能光電板過程，環境部會盡全力監控，避免汙染環境，同時也會密切監控是否會影響現地環境，目前對當地滯洪池生態並沒有直接影響，環境部一樣會定期檢查確保環境安全無虞，未來也要以保持環境優先的觀念，對光電業做總體檢。