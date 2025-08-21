快訊

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

政府面臨三項挑戰 政院：明年軍公教不加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

輔仁大學前校長江漢聲被控挪用公款400萬 高院改判無罪確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

輔仁大學前校長江漢聲被控為開辦輔大診所，涉與時任醫學院行政副院長洪啓峯、輔大醫籌處醫療事務組長林依恬，三度巧立名目向輔大違法借貸或發包不必要標案，讓輔大損失650萬元，新北地院依背信、共同背信罪，判江10月、洪4月、林4月徒刑，得易科罰金。3人與檢察官皆上訴，台灣高等法院今改判3人無罪確定。

高院指出，依證人證述和卷證資料，輔大是輔大診所的實際經營管理者，為開辦輔大診所營運以銜接設立附設醫院，而以名義上租借場所、實際上監督管理的模式開辦輔大診所，但礙於法規，無法直接撥款，因此研議由醫學院以醫學院學生臨床技術相關活動經費名義，於2007年至2009年間簽請輔大支付相關開辦費用，又為調節輔大診所相關資金缺口，於2017年間以社區醫療勞務委託案的名義，由輔大向輔大診所採購勞務。

江漢聲、洪啓峯、林依恬依輔大指示處理相關事務，高院認為他們處理過程或有可議之處，但難認是為圖得輔大診所的不法利益，或損害輔大利益而為。高院也表示，輔大相關財會支出均是為開辦及維持輔大診所營運，而由輔大診所管理委員會及輔大相關管理階層人員討論後作成決策，並委由3人執行，難認輔大有財產損害，因此改判無罪。

本案源於輔大2007欲成立輔大診所，作為後來的輔大醫院前身，江2012年接任校長，身兼輔大診所管理委員會主任委員，洪2016年8月起擔任委員會副執行長。

檢方起訴指出，江、洪、林3人明知依私立學校法、輔仁大學捐助章程等規定，學校校產及經費不得借貸給私人；輔大診所管理委員會曾建議變更為「輔大附設診所」，將輔大診所私立醫療機構性質變更為私立學校附屬機構單位，仍不依法規行事。3人找曾在輔大醫務室服務的詹姓醫師，以診所負責人名義申請醫療機構開業執照，2007至2009年間，以「學生臨床技術學習相關活動」、「學生醫學服務學習活動」等名義，三度巧立名目向輔大借款400萬元作為診所開辦費用，造成輔大財產損失。

2015年起，輔大診所陸續遭國稅局追繳145萬餘元稅額及罰鍰，輔大會計室多次催討借款，江漢聲等人試圖以輔大資金補足診所上述稅款，並沖銷先前積欠輔大的債務。新北地院認定3人共謀虛構輔大委託輔大診所辦理社區關懷活動需求及預算，以限制性招標採購委託案，事後護航驗收，款項則由輔大專案及「輔大診所週邊設施」基金支應，使輔大診所藉此取得250萬元不法利益。

江2024年1月31日卸任院長，當天一審宣判，他對不公平判決深感冤屈，發聲明表示不能接受，並說「名譽是我的生命，為爭一生清白，絕對會上訴到底。」

輔仁大學前校長江漢聲被控背信、共同背信，一審遭判10月得易科罰金之刑，台灣高等法院今改判無罪確定。圖／聯合報系資料照
輔仁大學前校長江漢聲被控背信、共同背信，一審遭判10月得易科罰金之刑，台灣高等法院今改判無罪確定。圖／聯合報系資料照

診所 新北 醫學院 輔仁大學

延伸閱讀

陳菁徽、朱凱翔違反個資法獲緩刑原因曝光 坦認犯行且與林秉樞和解

陳菁徽爆稱林秉樞打「特權疫苗」 違反個資法判5月…高院給緩刑

美裁罰兆豐1.8億美元追出鑒機案 蔡友才遭求刑12年…高院今判無罪

狠殺獄友23刀「割掉整個肉塊」 高院認為不用判死或無期原因曝光

相關新聞

輔仁大學前校長江漢聲被控挪用公款400萬 高院改判無罪確定

輔仁大學前校長江漢聲被控為開辦輔大診所，涉與時任醫學院行政副院長洪啓峯、輔大醫籌處醫療事務組長林依恬，三度巧立名目向輔大...

「甜心議員」控前夫家暴 林致光：婚姻只9個月竟提5000萬要求

綽號「甜心議員」的台北市前議員林穎孟與前夫、前誠泰銀行少東林致光爆家暴官司，林穎孟控訴剛結束人工生殖手術遭要求還上衣、搶...

中油高雄主管為一台淨水器出賣上千萬標案 貪汙判刑還要繳公庫40萬

台灣中油油品行銷事業部高雄營業處工務組鄭姓組長向營造廠商收賄，營造廠只用一台價值不到5萬元的淨水器和5萬元現金，就成功以...

2場毀損光電設施堆成1場 元昱公司節省300萬元罰緩

丹娜絲風災導致大量光電場毀損，泰國業者元昱公司清理進度緩慢，嘉義縣新庄滯洪池、荷苞嶼滯洪池案場屢遭罰，引起泰國駐台代表關...

陳菁徽、朱凱翔違反個資法獲緩刑原因曝光 坦認犯行且與林秉樞和解

台北市立聯合醫院主治醫師侯君穎翻拍前立委高嘉瑜的前男友林秉樞疫苗接種紀錄，傳給時任婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽，媒體人朱...

影／高雄仁武社區放車內10萬工程款飛了 網剛PO提醒文…賊就落網　

高市仁武社區19日凌晨1點多遭一名白衣、黑帽的男子闖入，鬼祟打開住戶轎車翻找財物，竊行被監視器全都錄；其中一名車主10萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。