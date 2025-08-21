輔仁大學前校長江漢聲被控挪用公款400萬 高院改判無罪確定

輔仁大學前校長江漢聲被控為開辦輔大診所，涉與時任醫學院行政副院長洪啓峯、輔大醫籌處醫療事務組長林依恬，三度巧立名目向輔大違法借貸或發包不必要標案，讓輔大損失650萬元，新北地院依背信、共同背信罪，判江10月、洪4月、林4月徒刑，得易科罰金。3人與檢察官皆上訴，台灣高等法院今改判3人無罪確定。

高院指出，依證人證述和卷證資料，輔大是輔大診所的實際經營管理者，為開辦輔大診所營運以銜接設立附設醫院，而以名義上租借場所、實際上監督管理的模式開辦輔大診所，但礙於法規，無法直接撥款，因此研議由醫學院以醫學院學生臨床技術相關活動經費名義，於2007年至2009年間簽請輔大支付相關開辦費用，又為調節輔大診所相關資金缺口，於2017年間以社區醫療勞務委託案的名義，由輔大向輔大診所採購勞務。

江漢聲、洪啓峯、林依恬依輔大指示處理相關事務，高院認為他們處理過程或有可議之處，但難認是為圖得輔大診所的不法利益，或損害輔大利益而為。高院也表示，輔大相關財會支出均是為開辦及維持輔大診所營運，而由輔大診所管理委員會及輔大相關管理階層人員討論後作成決策，並委由3人執行，難認輔大有財產損害，因此改判無罪。

本案源於輔大2007欲成立輔大診所，作為後來的輔大醫院前身，江2012年接任校長，身兼輔大診所管理委員會主任委員，洪2016年8月起擔任委員會副執行長。

檢方起訴指出，江、洪、林3人明知依私立學校法、輔仁大學捐助章程等規定，學校校產及經費不得借貸給私人；輔大診所管理委員會曾建議變更為「輔大附設診所」，將輔大診所私立醫療機構性質變更為私立學校附屬機構單位，仍不依法規行事。3人找曾在輔大醫務室服務的詹姓醫師，以診所負責人名義申請醫療機構開業執照，2007至2009年間，以「學生臨床技術學習相關活動」、「學生醫學服務學習活動」等名義，三度巧立名目向輔大借款400萬元作為診所開辦費用，造成輔大財產損失。

2015年起，輔大診所陸續遭國稅局追繳145萬餘元稅額及罰鍰，輔大會計室多次催討借款，江漢聲等人試圖以輔大資金補足診所上述稅款，並沖銷先前積欠輔大的債務。新北地院認定3人共謀虛構輔大委託輔大診所辦理社區關懷活動需求及預算，以限制性招標採購委託案，事後護航驗收，款項則由輔大專案及「輔大診所週邊設施」基金支應，使輔大診所藉此取得250萬元不法利益。