2場毀損光電設施堆成1場 元昱公司節省300萬元罰緩

丹娜絲風災導致大量光電場毀損，泰國業者元昱公司清理進度緩慢，嘉義縣新庄滯洪池、荷苞嶼滯洪池案場屢遭罰，引起泰國駐台代表關注，據悉，原訂8月19日將再開罰每場300萬元，未減少業者損失，有官員建議將2場光電板集中至同1場，為業者節省300萬元罰金。

元昱公司新庄滯洪池、荷苞嶼滯洪池光電場毀損，大量破損光電板撈起後堆置路旁，8月1日仍未照規定妥善清除，嘉義縣政府環保局8月4日對每場祭出重罰100萬元罰單，要求8月10日前完成改善，但業者未改善再次遭罰每場200萬元，共計已遭罰600萬元。

風災至今逾1個多月，仍有大量毀損光電設施堆放滯洪池周圍路旁。據悉，第3次清運期限為8月19日，未清除每場將罰300萬元，但業者早就預估清不完，有官員建議可將荷苞嶼滯洪池毀損光電板載去放在新庄滯洪池，本來2場要罰600萬元，現在只剩1場罰300萬元。