「甜心議員」控前夫家暴 林致光：婚姻只9個月竟提5000萬要求

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟／台北即時報導

綽號「甜心議員」的台北市前議員林穎孟與前夫、前誠泰銀行少東林致光爆家暴官司，林穎孟控訴剛結束人工生殖手術遭要求還上衣、搶手機，還被推倒，林致光被訴。林致光今聲明表示，婚姻僅維持9個月，林穎孟竟提出5000萬元要求，盼回歸理性處理。

林致光今透過律師表示「一、林先生迄未收到起訴書，尚難對案情細節回應，惟起訴所指113年9月15日同一糾紛，前曾獲士林地檢署不起訴處分，林先生絕無推倒或接觸到林小姐，恐係不同檢察官對於事實認知不同，對此林先生將於法院續為澄清及證明。」

「二、就二人婚姻所生事件，林小姐前曾提出數起包含傷害、妨害自由、恐嚇、違反保護令等告訴，惟全部業經臺中地檢署113偵44349號、士林地檢署113偵6199號、113偵續231號、113偵26239號不起訴處分確定，及本次臺北地檢署另為不起訴處分，足見除本案外，林小姐提告內容均經檢方查證並非事實。」

聲明表示，林致光與林穎孟仍有夫妻剩餘財產案件於台北地院審理中，林小姐對於僅維持9個月之婚姻竟於訴訟中一度提出5000萬元要求，是否為此而反覆提出刑事告訴，不得而知，惟仍盼雙方回歸理性，於法庭內依法處理」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台北市前議員林穎孟。圖／取自林穎孟臉書
台北市前議員林穎孟。圖／取自林穎孟臉書
誠泰前董事長林致光。圖／聯合報系資料照片
誠泰前董事長林致光。圖／聯合報系資料照片

議員 婚姻 家暴 林穎孟

相關新聞

輔仁大學前校長江漢聲被控挪用公款400萬 高院改判無罪確定

輔仁大學前校長江漢聲被控為開辦輔大診所，涉與時任醫學院行政副院長洪啓峯、輔大醫籌處醫療事務組長林依恬，三度巧立名目向輔大...

「甜心議員」控前夫家暴 林致光：婚姻只9個月竟提5000萬要求

綽號「甜心議員」的台北市前議員林穎孟與前夫、前誠泰銀行少東林致光爆家暴官司，林穎孟控訴剛結束人工生殖手術遭要求還上衣、搶...

中油高雄主管為一台淨水器出賣上千萬標案 貪汙判刑還要繳公庫40萬

台灣中油油品行銷事業部高雄營業處工務組鄭姓組長向營造廠商收賄，營造廠只用一台價值不到5萬元的淨水器和5萬元現金，就成功以...

2場毀損光電設施堆成1場 元昱公司節省300萬元罰緩

丹娜絲風災導致大量光電場毀損，泰國業者元昱公司清理進度緩慢，嘉義縣新庄滯洪池、荷苞嶼滯洪池案場屢遭罰，引起泰國駐台代表關...

陳菁徽、朱凱翔違反個資法獲緩刑原因曝光 坦認犯行且與林秉樞和解

台北市立聯合醫院主治醫師侯君穎翻拍前立委高嘉瑜的前男友林秉樞疫苗接種紀錄，傳給時任婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽，媒體人朱...

影／高雄仁武社區放車內10萬工程款飛了 網剛PO提醒文…賊就落網　

高市仁武社區19日凌晨1點多遭一名白衣、黑帽的男子闖入，鬼祟打開住戶轎車翻找財物，竊行被監視器全都錄；其中一名車主10萬...

