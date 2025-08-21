「甜心議員」控前夫家暴 林致光：婚姻只9個月竟提5000萬要求

綽號「甜心議員」的台北市前議員林穎孟與前夫、前誠泰銀行少東林致光爆家暴官司，林穎孟控訴剛結束人工生殖手術遭要求還上衣、搶手機，還被推倒，林致光被訴。林致光今聲明表示，婚姻僅維持9個月，林穎孟竟提出5000萬元要求，盼回歸理性處理。

林致光今透過律師表示「一、林先生迄未收到起訴書，尚難對案情細節回應，惟起訴所指113年9月15日同一糾紛，前曾獲士林地檢署不起訴處分，林先生絕無推倒或接觸到林小姐，恐係不同檢察官對於事實認知不同，對此林先生將於法院續為澄清及證明。」

「二、就二人婚姻所生事件，林小姐前曾提出數起包含傷害、妨害自由、恐嚇、違反保護令等告訴，惟全部業經臺中地檢署113偵44349號、士林地檢署113偵6199號、113偵續231號、113偵26239號不起訴處分確定，及本次臺北地檢署另為不起訴處分，足見除本案外，林小姐提告內容均經檢方查證並非事實。」

聲明表示，林致光與林穎孟仍有夫妻剩餘財產案件於台北地院審理中，林小姐對於僅維持9個月之婚姻竟於訴訟中一度提出5000萬元要求，是否為此而反覆提出刑事告訴，不得而知，惟仍盼雙方回歸理性，於法庭內依法處理」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線