陳菁徽、朱凱翔違反個資法獲緩刑原因曝光 坦認犯行且與林秉樞和解

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北市立聯合醫院主治醫師侯君穎翻拍前立委高嘉瑜的前男友林秉樞疫苗接種紀錄，傳給時任婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽，媒體人朱凱翔隨後爆料林打「特權疫苗」，3人被依個人資料保護法等罪起訴。一審判陳女、朱各5月得易科罰金之刑，侯女判3月、緩刑2年。陳女與朱二審坦認犯行，朱並賠償，台灣高等法院今駁回上訴，諭知緩刑2年。

高院指出，陳菁徽、朱凱翔將醫療特種個人資料散布於外，侵害林秉樞權益，情節不輕，原審各判處5月徒刑妥適，檢察官上訴認為量刑過輕、兩被告認為「判太重」皆無理。

因陳菁徽、朱凱翔上訴後坦認犯行，且與林秉樞達成和解，擔任訴訟代理人的林父表示願意給予緩刑自新的機會，高院審酌後分別宣告緩刑2年。考量朱凱翔須以分期付款方式履行賠償，高院為保障林秉樞權益，併命朱應依和解筆錄支付損害賠償。

本件源於2021年12月13日，朱凱翔在臉書「不演了新聞台」爆料林秉樞「喬」疫苗，公布林打疫苗的相關紀錄。衛生福利部調查發現，朱的資訊來自侯君穎，侯女翻拍自聯醫系統傳給陳菁徽，陳女再外流給朱凱翔，侯君穎、陳菁徽、朱凱翔都被訴。

台北地檢署2022年10月依個資法起訴侯等3人，林秉樞表示接種疫苗並無利用特權，更沒有插隊，「百分之百合法」，還說陳菁徽、朱凱翔辯稱爆料基於公益「就算為公益也不能以違法的方式踩我」。

北院審理期間，陳菁徽表示是基於公共利益而揭發違法施打疫苗的行為，並不是針對林秉樞的個人權益，現在世界各國均已制定先進且符合普世價值的「吹哨者」保護法，她對自己的清白有信心。朱凱翔也說爆料林秉樞打「特權疫苗」是基於公益，也否認犯罪。

林秉樞提告個資法、妨害秘密2罪，侯君穎因賠償林秉樞28萬元，林對侯女的妨害秘密罪撤回告訴，請求法院輕判侯。

一審判決後，檢察官和陳菁徽、朱凱翔皆上訴。高院審理期間，陳女與朱都坦承犯行，加上有檢察官的證據佐證，高院認定兩人犯個資法非公務機關非法利用特種個人資料罪、刑法無故洩漏利用其他設備持有他人秘密罪。

林秉樞因對高嘉瑜施暴，遭判刑2年10月定讞入獄，他在台北監獄台北分監服刑期間，體重暴增至134公斤，多次身體不適前往所方醫療中心就診，且出現多重器官衰竭一度病危，靠葉克膜救回一命。因需持續住院卻無病床，台北看守所今年3月同意林保外就醫。

國民黨立委陳菁徽先前爆料林秉樞打「特權疫苗」 ，違反個人資料保護法，一審遭判刑5月，得易科罰金，台灣高等法院今駁回上訴，但予以緩刑2年。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳菁徽先前爆料林秉樞打「特權疫苗」 ，違反個人資料保護法，一審遭判刑5月，得易科罰金，台灣高等法院今駁回上訴，但予以緩刑2年。圖／聯合報系資料照片

朱凱翔 林秉樞 陳菁徽

