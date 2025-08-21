調查局人事異動 許慈健調陞廉政處專門委員

快訊

中央社／ 台北21日電

法務部調查局今天發布最新一波站主任、專門委員、簡任秘書及簡任督察職務異動名單，異動共11人。其中廉政處賄選查察科長許慈健調陞廉政處專門委員。

調查局表示，許慈健是調查班第35期結業，曾於調查局北部地區機動站副主任任內，偵辦新竹市長高虹安（停職中）涉詐領助理費，接任廉政處賄選查察科長後，負責2024總統及立委選舉查察工作，表現不俗，未來將督導2026地方縣市首長大選查察業務。

11人異動名單，分別包括經濟犯罪防制處企業肅貪科科長李允中調陞台北市調查處中山調查站主任；新北市調查處資通安全科科長高志豪調陞新北市調查處新店調查站主任；幹部訓練所大隊部大隊長鄭才廣調陞桃園市調查處機場調查站主任；航業調查處台中調查站主任劉勝育調任台中市調查處機動工作站主任。

兩岸情勢研析處兩岸研析科科長劉炫文調陞高雄市調查處前鎮調查站主任；台中市調查處機動工作站主任沈明賢調任航業調查處台中調查站主任；廉政處賄選查察科科長許慈健調陞廉政處專門委員；主計室公務歲計科科長喬玉玲調陞主計室簡任秘書。

通訊監察處審查建置科科長廖哲儀調陞桃園市調查處簡任秘書；鑑識科學處物理鑑識科科長蔡鑫魁調陞福建省調查處簡任秘書；毒品防制處案件偵辦科科長吳正良調陞督察處基隆市駐區督察。此波異動於8月27日生效。

查處 主任

