聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市仁武社區19日凌晨1點多遭一名白衣、黑帽的男子闖入，鬼祟打開住戶轎車翻找財物，竊行被監視器全都錄；其中一名車主10萬工程款遭竊，民眾將竊賊畫面PO網提醒小心宵小；警方獲報昨深夜循線在新竹逮獲涉案陳姓男子。

有網友在臉書社團仁武人大小事貼文，指昨天凌晨1點多發現陌生人進入社區，並且試圖打開社區裡所有汽車，有住戶車子門鎖剛好沒鎖被進入翻找財物，提醒所有鄉親，務必小心多留意社區、住家附近可疑人物，以防宵小事件再次重演。

監視器影片中顯示，一名身穿白衣、戴黑帽的男子鬼鬼祟祟出現在仁武社區，試圖打開未上鎖的轎車，之後進入轎車內翻找財物。

仁武警分局指出，前天凌晨2時許接獲民眾報案，指有竊賊闖入仁武區名湖街社區翻找轎車財物，蔡姓車主損失數十元零錢；1小時後，竊賊又繞至澄合街，因蔣姓車主將10萬元工程款放車內未上鎖被偷走。

警方獲報後，調閱監視器，發現竊賊騎單車進入社區找尋作案目標，擴大調閱沿線監視器，發現竊賊搭車北上，昨晚掌握涉案人陳姓男子（32歲）身分，北上新竹縣逮獲陳男，但他身上財物僅剩1萬4000元；警詢後，依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，並將建請檢察官羈押。

陳姓男子前天凌晨在高市仁武社區打開未上鎖的轎車翻找財物，得手10萬餘元，被警方循線逮捕。記者石秀華／翻攝
陳姓男子前天凌晨在高市仁武社區打開未上鎖的轎車翻找財物，得手10萬餘元，被警方循線逮捕。記者石秀華／翻攝
身穿白衣、戴黑帽的男子前天凌晨鬼祟出現在高市仁武社區，打開未上鎖的轎車翻找財物。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事
身穿白衣、戴黑帽的男子前天凌晨鬼祟出現在高市仁武社區，打開未上鎖的轎車翻找財物。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事
陳姓男子前天凌晨在高市仁武社區打開未上鎖的轎車翻找財物，得手10萬餘元，警方循線在新竹縣將他逮捕。記者石秀華／翻攝
陳姓男子前天凌晨在高市仁武社區打開未上鎖的轎車翻找財物，得手10萬餘元，警方循線在新竹縣將他逮捕。記者石秀華／翻攝

相關新聞

美裁罰兆豐1.8億美元追出鑒機案 蔡友才遭求刑12年…高院今判無罪

兆豐金前董事長蔡友才、前主祕王起梆被控挪用兆豐金集資200億元成立「鑒機」公司，趁美國裁罰兆豐銀紐約分行出脫持股避損，違...

陳菁徽爆稱林秉樞打「特權疫苗」 違反個資法判5月…高院給緩刑

台北市立聯合醫院主治醫師侯君穎翻拍前立委高嘉瑜的前男友林秉樞疫苗接種紀錄，傳給時任婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽，媒體人朱...

退役飛官收買學弟 替共軍蒐集擾台反制作為…這部分先判2年2月定讞

退役飛官史濬程收買空軍戰術管制聯隊許姓管制官，從4年前開始，陸續將雄三飛彈部署、共軍擾台策略等機密文件外洩中國大陸。台中...

高雄50歲男包下漫畫店包廂7天 員工今早驚見他倒地已猝死

50歲留姓男子15日包下高市新興區某漫畫店的包廂，期間19日凌晨又續加24小時，因留男是常客，店家未催促他是否要再續住，...

陳菁徽、朱凱翔違反個資法獲緩刑原因曝光 坦認犯行且與林秉樞和解

台北市立聯合醫院主治醫師侯君穎翻拍前立委高嘉瑜的前男友林秉樞疫苗接種紀錄，傳給時任婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽，媒體人朱...

影／高雄仁武社區放車內10萬工程款飛了 網剛PO提醒文…賊就落網　

高市仁武社區19日凌晨1點多遭一名白衣、黑帽的男子闖入，鬼祟打開住戶轎車翻找財物，竊行被監視器全都錄；其中一名車主10萬...

