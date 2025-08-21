影／高雄仁武社區放車內10萬工程款飛了 網剛PO提醒文…賊就落網　

高市仁武社區19日凌晨1點多遭一名白衣、黑帽的男子闖入，鬼祟打開住戶轎車翻找財物，竊行被監視器全都錄；其中一名車主10萬工程款遭竊，民眾將竊賊畫面PO網提醒小心宵小；警方獲報昨深夜循線在新竹逮獲涉案陳姓男子。

有網友在臉書社團仁武人大小事貼文，指昨天凌晨1點多發現陌生人進入社區，並且試圖打開社區裡所有汽車，有住戶車子門鎖剛好沒鎖被進入翻找財物，提醒所有鄉親，務必小心多留意社區、住家附近可疑人物，以防宵小事件再次重演。

監視器影片中顯示，一名身穿白衣、戴黑帽的男子鬼鬼祟祟出現在仁武社區，試圖打開未上鎖的轎車，之後進入轎車內翻找財物。

仁武警分局指出，前天凌晨2時許接獲民眾報案，指有竊賊闖入仁武區名湖街社區翻找轎車財物，蔡姓車主損失數十元零錢；1小時後，竊賊又繞至澄合街，因蔣姓車主將10萬元工程款放車內未上鎖被偷走。