雲嘉3位辦大案法官換跑道 轉任律師專攻詐騙案原因曝光

曾辦過洪仲丘案、雲林議長綠能貪汙案等社會矚目案件的雲林、嘉義地方法院法官黃震岳、吳芙蓉、詹皇輝將於本月底換跑道共組律師事務所，以多年豐富的檢察官與法官實務經驗，集結偵查、刑事、民事、家事、國民法官與加密貨幣等專業背景，尤其時下詐騙橫行，為受害人提供更專業的服務。

黃震岳曾任桃園、台南地檢署檢察官及台中、雲林地方法院刑事庭法官，也曾任警察專科學校教官；吳芙蓉曾任桃園、嘉義地方法院刑庭、民庭法官；詹皇輝曾任雲林地方法院刑庭、民庭法官，具理工背景與加密貨幣法律分析專長，擅長處理詐欺與新型數位財產等相關案件。

3人均具豐富的司法官資歷，過去曾辦過多起社會矚目重大案件，包括洪仲丘案、雲林議長綠能貪汙案、雲林斗南放火弒親的國民法官案件，以及多起政治人物與公務員貪瀆案、詐欺集團案、製造與運輸毒品案、廢棄物清理法等案。

其中黃震岳、詹皇輝同為國民法官專庭法官，曾審理多起國民法官案件，將於115年1月1日擴大施行國民法官案件範圍後，更能提供全方位的專業法服。

至於為何選擇換跑道轉任律師，3人皆表示，有感於近年詐騙橫行，受害者面對司法、求償程序，往往無所適從。詹皇輝更不諱言，其母親也曾是詐騙的受害人，更深刻體會到被害人求助無門的心情。

未來3人所組的律所取名為「萬嘉」，寓意「福澤萬嘉、嘉惠眾人」，未來將主打「司法官團隊」、「全流程支援」，以詐欺為例，從偵查、起訴到民事求償乃至數位資產分析，本所皆能提供專業對應。