快訊

4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

雲嘉3位辦大案法官換跑道 轉任律師專攻詐騙案原因曝光

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

曾辦過洪仲丘案、雲林議長綠能貪汙案等社會矚目案件的雲林、嘉義地方法院法官黃震岳、吳芙蓉、詹皇輝將於本月底換跑道共組律師事務所，以多年豐富的檢察官與法官實務經驗，集結偵查、刑事、民事、家事、國民法官與加密貨幣等專業背景，尤其時下詐騙橫行，為受害人提供更專業的服務。

黃震岳曾任桃園、台南地檢署檢察官及台中、雲林地方法院刑事庭法官，也曾任警察專科學校教官；吳芙蓉曾任桃園、嘉義地方法院刑庭、民庭法官；詹皇輝曾任雲林地方法院刑庭、民庭法官，具理工背景與加密貨幣法律分析專長，擅長處理詐欺與新型數位財產等相關案件。

3人均具豐富的司法官資歷，過去曾辦過多起社會矚目重大案件，包括洪仲丘案、雲林議長綠能貪汙案、雲林斗南放火弒親的國民法官案件，以及多起政治人物與公務員貪瀆案、詐欺集團案、製造與運輸毒品案、廢棄物清理法等案。

其中黃震岳、詹皇輝同為國民法官專庭法官，曾審理多起國民法官案件，將於115年1月1日擴大施行國民法官案件範圍後，更能提供全方位的專業法服。

至於為何選擇換跑道轉任律師，3人皆表示，有感於近年詐騙橫行，受害者面對司法、求償程序，往往無所適從。詹皇輝更不諱言，其母親也曾是詐騙的受害人，更深刻體會到被害人求助無門的心情。

未來3人所組的律所取名為「萬嘉」，寓意「福澤萬嘉、嘉惠眾人」，未來將主打「司法官團隊」、「全流程支援」，以詐欺為例，從偵查、起訴到民事求償乃至數位資產分析，本所皆能提供專業對應。

他們說，希望把自己曾在體制內累積的經驗，真正用來幫助當事人，轉任律師，是為了用另一種方式，持續守護正義，繼續為民眾權益發聲。

雲林和嘉義地院法官黃震岳（右起）、吳芙蓉、詹皇輝本月底換跑道轉任律師，共組律所將提供詐欺等全方位司法專業服務。記者蔡維斌／翻攝
雲林和嘉義地院法官黃震岳（右起）、吳芙蓉、詹皇輝本月底換跑道轉任律師，共組律所將提供詐欺等全方位司法專業服務。記者蔡維斌／翻攝

雲林 司法官 國民法官

延伸閱讀

歌仔戲團四大名角合體 下周末雲林現身演出

睽違5年！ 霹靂「東離劍遊紀」特展雲林開展 首日就迎日本粉絲

「手來砍手、腳來砍腳」 遭藍波刀刺胸他反殺23刀鬧命…仍判12年半

雲林睽違20年再辦全運會 三工藝大師操刀紀念獎座

相關新聞

美裁罰兆豐1.8億美元追出鑒機案 蔡友才遭求刑12年…高院今判無罪

兆豐金前董事長蔡友才、前主祕王起梆被控挪用兆豐金集資200億元成立「鑒機」公司，趁美國裁罰兆豐銀紐約分行出脫持股避損，違...

陳菁徽爆稱林秉樞打「特權疫苗」 違反個資法判5月…高院給緩刑

台北市立聯合醫院主治醫師侯君穎翻拍前立委高嘉瑜的前男友林秉樞疫苗接種紀錄，傳給時任婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽，媒體人朱...

退役飛官收買學弟 替共軍蒐集擾台反制作為…這部分先判2年2月定讞

退役飛官史濬程收買空軍戰術管制聯隊許姓管制官，從4年前開始，陸續將雄三飛彈部署、共軍擾台策略等機密文件外洩中國大陸。台中...

高雄50歲男包下漫畫店包廂7天 員工今早驚見他倒地已猝死

50歲留姓男子15日包下高市新興區某漫畫店的包廂，期間19日凌晨又續加24小時，因留男是常客，店家未催促他是否要再續住，...

陳菁徽、朱凱翔違反個資法獲緩刑原因曝光 坦認犯行且與林秉樞和解

台北市立聯合醫院主治醫師侯君穎翻拍前立委高嘉瑜的前男友林秉樞疫苗接種紀錄，傳給時任婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽，媒體人朱...

影／高雄仁武社區放車內10萬工程款飛了 網剛PO提醒文…賊就落網　

高市仁武社區19日凌晨1點多遭一名白衣、黑帽的男子闖入，鬼祟打開住戶轎車翻找財物，竊行被監視器全都錄；其中一名車主10萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。