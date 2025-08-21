影／竹北車未熄火父下車購物 竊賊劫車…小學生機警跳車逃

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣一名爸爸前天開車載國小兒子至竹北市長青路購物，兒子留在車內等待，車子未熄火，未料卻有陌生男子打開車門將車搶走，兒子嚇得機警下車。該男子在市區兜風一圈後，隨即就到派出所投案。警方訊後依竊盜、強制等罪嫌送辦。

據了解，45歲陳姓男子今年8月7日才在竹北路邊竊取一輛未熄火的機車，19日又趁汽車車主未熄火下車購物時再度偷車，所幸當時車內小孩發現陌生人入侵，機警下車求救。車主趕到要攔人車，不料反遭拖行5公尺，造成鎖骨骨折。陳男開車在市區兜風一圈後，最後將車子開到豐田派出所投案。

事件發生後，消息很快在竹北某社區群組中傳開。居民看到社區訊息中有人提醒住家附近發生劫車事件，感到非常驚訝和震驚並且立即報警，希望能盡快逮捕犯罪嫌疑人。

竹北警分局接獲第一起竊案後，立即成立專案小組，調閱監視器鎖定陳男身分，火速將人逮捕；而第二起竊案陳男則自行投案。經調查，2起案件均為駕駛未熄火人離開，才讓嫌犯有機可乘，全案已依竊盜、強制罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

豐田派出所所長謝秉修呼籲，民眾停車時務必熄火、拔鑰匙並鎖好車門或機車龍頭，「不讓宵小有一絲一毫的行竊機會」，警方也會持續加強巡邏與防竊宣導，避免類似案件重演。

新竹縣一名爸爸前天開車載國小兒子至竹北市長青路購物，兒子留在車內等待，車子未熄火，未料卻有陌生男子（紅圈處）打開車門將車搶走，兒子嚇得機警下車。記者黃羿馨／翻攝
45歲陳姓男子19日趁汽車車主未熄火下車購物時再度偷車。記者黃羿馨／翻攝
