退役飛官收買學弟 替共軍蒐集擾台反制作為…這部分先判2年2月定讞
退役飛官史濬程收買空軍戰術管制聯隊許姓管制官，從4年前開始，陸續將雄三飛彈部署、共軍擾台策略等機密文件外洩中國大陸。台中高分院依國安法、貪汙治罪條例判許2年6月徒刑，最高法院撤銷、發回其中1項犯罪事實，上訴駁回部分應執行2年2月刑，並啟動防逃機制。
史（50歲）、許（29歲）透過通訊軟體，以網路遊戲「遊戲造型」、「服裝課金」、「比賽獎金」等用語，當作交付資料、金錢的暗語，每次也交付數萬元報酬。
憲兵、檢察官察覺有異，經數位採證，還原相關對話紀錄，查出史濬程成功滲透空軍戰術管制聯隊，與許姓管制官聯手，外洩飛彈部署、反制共軍軍機擾台具體作為等國防機敏文件，時間長達4年。史接獲相關國防機敏文件後，將文件翻拍並銷毀，存入隨身碟，再交付給中共對口，這些全成為檢方起訴的佐證。
許、史在偵查期間承認涉案，台中高分檢去年底偵結，依國安法、貪汙治罪條例起訴二人。台中高分院審酌史濬程收取對岸資金，吸收空軍戰術管制聯隊許姓管制官，不法所得達210萬元，違反國安法、貪汙治罪條例，分別判處10月、2年2月有期徒刑，合併執行2年6月，犯罪所得沒收。
檢方和史濬程皆上訴，最高法院依貪汙治罪條例判史2年2月徒刑定讞，已通知檢方啟動防逃機制；史另被台中高分院判10月徒刑部分，最高法院認為仍有調查必要，撤銷、發回更審。
因檢方認為2人犯罪時間近4年，犯罪時間部分是在國安法修訂上路前，台中高分院判許姓管制官部分管轄錯誤，移交轄下第一審台中地院審理。
