林穎孟人工生殖手術後遭家暴 銀行少東前夫違反保護令起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市前議員林穎孟與前夫、前誠泰銀行少東林致光有家暴官司，林穎孟控訴她2023年剛結束人工生殖手術結束需要休息時，遭林致光要求歸還上衣、搶手機，還被推倒膝蓋受傷瘀青。台北地檢署一度不起訴，但台灣高等檢察署發回續查，檢方今依傷害、為反家暴法起訴林致光。

「甜心議員」林穎孟涉詐助理費，又將前男友公司員工充作助理涉圖利，一審遭依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪判處3年8月徒刑，圖利罪判刑5年8月。案件上訴高院審理中。林穎孟表示，錢都用在助理身上，沒有流入她的口袋。

林穎孟涉案時，前夫林致光替她擔保100萬元，但兩人2024年1月離婚林致光聲請退保，法官以2人存有家暴官司、互有怨懟，林致光已不適合擔任林穎孟的具保人，裁准林致光退保。法官命林穎孟另籌100萬元保金，林穎孟則於深夜辦保後獲釋。

林穎孟因57歲林致光有家暴行為，向台中地方法院聲請核發暫時保護令，命林致光不得對林穎孟實施家庭暴力及騷擾行為。

北檢起訴指出，2023年9月15日深夜11時許至隔天2時許，林致光涉未體諒林穎孟剛作完人工生殖手術，在北市松山區住處需要休息，涉要求林穎孟將穿著林致光的所有上衣歸還，又多次出手拉扯林穎孟身上的棉被、爭搶手機，並推倒她導致右膝挫傷瘀青，使林穎孟精神上感到痛苦畏懼，以此實施家暴違反保護。檢方認定，林致光涉犯傷害、家庭暴力防治法違反保護令罪嫌起訴。

另，林穎孟控訴林致光在2023年9月11日商談撤回保護令發生爭執，同年11月15日傳騷擾訊息「我在司法中的判決我都可以掌握狀況、希望你每天假設你真的在，ＸＸ路，你每天都睡得很安穩」，檢方認為難認惡意性，也未見具體加害言詞等惡害通知，給予不起訴處分。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台北市前議員林穎孟被控詐領26萬助理費，台北高等法院開庭，她喊冤，聲稱「不知道問題是什麼」。記者王宏舜／攝影
台北市前議員林穎孟被控詐領26萬助理費，台北高等法院開庭，她喊冤，聲稱「不知道問題是什麼」。記者王宏舜／攝影

家暴 林穎孟 保護令

