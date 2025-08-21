快訊

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

MLB／大谷翔平遭洛磯痛擊 4局掉5分還被強襲球打中右腿

聽新聞
0:00 / 0:00

陳菁徽爆稱林秉樞打「特權疫苗」 違反個資法判5月…高院給緩刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北市立聯合醫院主治醫師侯君穎翻拍前立委高嘉瑜的前男友林秉樞疫苗接種紀錄，傳給時任婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽，媒體人朱凱翔隨後爆料林打「特權疫苗」，侯、陳、朱被依個人資料保護法等罪起訴。台北地院判陳女、朱各5月徒刑，均得易科罰金，侯女判3月得易科罰金之刑，緩刑2年。台灣高等法院今駁回陳菁徽、朱凱翔上訴，緩刑2年。

林秉樞因對高嘉瑜施暴，遭判刑2年10月定讞入獄，他在台北監獄台北分監服刑期間，體重暴增至134公斤，多次身體不適前往所方醫療中心就診，且出現多重器官衰竭一度病危，靠葉克膜救回一命。因需持續住院卻無病床，台北看守所今年3月同意林保外就醫。高院審理期間，林秉樞請父親當告訴代理人，林父認為個資法是全民共識，當初3名被告遭起訴，侯君穎坦承不當，「如果朱凱翔、陳菁徽沒事，就是國家信用嚴重破產。」

2021年12月13日，朱凱翔在臉書「不演了新聞台」爆料林秉樞「喬」疫苗，公布林打疫苗的相關紀錄。衛生福利部調查發現，朱的資訊來自侯君穎，侯女翻拍自聯醫系統傳給陳菁徽，陳女再外流給朱凱翔，侯君穎、陳菁徽、朱凱翔都被訴。

台北地檢署2022年10月依個資法起訴侯等3人，侯君穎是衛生署前署長侯勝茂的女兒、陳菁徽是前立委黃昭順的女兒、朱凱翔是知名主播吳宇舒的丈夫，加上林秉樞既有知名度，案件有名人效應。

林秉樞聲稱接種疫苗並無利用特權，更沒有插隊，「百分之百合法」，還說陳菁徽、朱凱翔辯稱爆料基於公益「就算為公益也不能以違法的方式踩我」。

北院審理期間，陳菁徽表示是基於公共利益而揭發違法施打疫苗的行為，並不是針對林秉樞的個人權益，現在世界各國均已制定先進且符合普世價值的「吹哨者」保護法，她對自己的清白有信心。

朱凱翔也說爆料林秉樞打「特權疫苗」是基於公益。朱說，2021年疫情期間中央流行疫情指揮中心一波波公告接種順序，林在2021年7月、10月各打一劑「莫德納」，有無利用特權有調查必要，也否認犯罪；但北院指政府官員揭露林秉樞施打疫苗資訊是否屬實，及林是否違反施打疫苗規定，與本案無關，無調查必要。

林秉樞提告個資法、妨害秘密2罪，侯君穎因賠償林秉樞28萬元，林對侯女的妨害秘密罪撤回告訴，請求法院輕判侯。林也向陳菁徽、朱凱翔各求償60萬元，兩人堅持揭發特權無責，不想與林秉樞談和解，林請求法院重判他們。

高院審理認，仍認為陳菁徽、朱凱翔違反個資法，今駁回2人上訴，但諭知緩刑2年。

國民黨立委陳菁徽先前爆料林秉樞打「特權疫苗」 ，違反個人資料保護法，一審遭判刑5月，得易科罰金，台灣高等法院今駁回上訴，但予以緩刑2年。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳菁徽先前爆料林秉樞打「特權疫苗」 ，違反個人資料保護法，一審遭判刑5月，得易科罰金，台灣高等法院今駁回上訴，但予以緩刑2年。圖／聯合報系資料照片

朱凱翔 林秉樞 陳菁徽

延伸閱讀

高雄市長之爭…邱議瑩自曝是柯志恩最大假想敵 藍營：想太多

經典賽集訓時程出爐 卻靠舊協約保障？陳菁徽要勞動部積極協助中華隊

日本記者指民進黨文宣扭曲日本核能趨勢 藍委：不要丟臉到國際

朱學恒強吻鍾沛君…他人在監服刑只想賠10萬 二審判賠35萬確定

相關新聞

美裁罰兆豐1.8億美元追出鑒機案 蔡友才遭求刑12年…高院今判無罪

兆豐金前董事長蔡友才、前主祕王起梆被控挪用兆豐金集資200億元成立「鑒機」公司，趁美國裁罰兆豐銀紐約分行出脫持股避損，違...

陳菁徽爆稱林秉樞打「特權疫苗」 違反個資法判5月…高院給緩刑

台北市立聯合醫院主治醫師侯君穎翻拍前立委高嘉瑜的前男友林秉樞疫苗接種紀錄，傳給時任婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽，媒體人朱...

退役飛官收買學弟 替共軍蒐集擾台反制作為...這部分先判2年2月定讞

退役飛官史濬程收買空軍戰術管制聯隊許姓管制官，從4年前開始，陸續將雄三飛彈部署、共軍擾台策略等機密文件外洩中國大陸。台中...

林穎孟人工生殖手術後遭家暴 銀行少東前夫違反保護令起訴

台北市前議員林穎孟與前夫、前誠泰銀行少東林致光有家暴官司，林穎孟控訴她2023年剛結束人工生殖手術結束需要休息時，遭林致...

台中御帝和牛爆出囤211公斤過期肉 害22人吃下肚…負責人下場曝

台中高檔和牛餐廳去年食安問題連環爆，頂級燒肉店「和牛EMPEROR」使用過期神戶牛讓消費者吃下肚，台中地檢署去年底已依詐...

混種公犬猛吠路人受驚嚇 飼主被法辦…法官這理由判不罰

基隆市蔡姓男子將一隻混種公犬綁在家門口，張姓路人與家人行經時遭到吠叫受驚嚇，警方將蔡姓飼主依違反社會秩序維護法送基隆地院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。