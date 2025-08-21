陳菁徽爆稱林秉樞打「特權疫苗」 違反個資法判5月…高院給緩刑

台北市立聯合醫院主治醫師侯君穎翻拍前立委高嘉瑜的前男友林秉樞疫苗接種紀錄，傳給時任婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽，媒體人朱凱翔隨後爆料林打「特權疫苗」，侯、陳、朱被依個人資料保護法等罪起訴。台北地院判陳女、朱各5月徒刑，均得易科罰金，侯女判3月得易科罰金之刑，緩刑2年。台灣高等法院今駁回陳菁徽、朱凱翔上訴，緩刑2年。

林秉樞因對高嘉瑜施暴，遭判刑2年10月定讞入獄，他在台北監獄台北分監服刑期間，體重暴增至134公斤，多次身體不適前往所方醫療中心就診，且出現多重器官衰竭一度病危，靠葉克膜救回一命。因需持續住院卻無病床，台北看守所今年3月同意林保外就醫。高院審理期間，林秉樞請父親當告訴代理人，林父認為個資法是全民共識，當初3名被告遭起訴，侯君穎坦承不當，「如果朱凱翔、陳菁徽沒事，就是國家信用嚴重破產。」

2021年12月13日，朱凱翔在臉書「不演了新聞台」爆料林秉樞「喬」疫苗，公布林打疫苗的相關紀錄。衛生福利部調查發現，朱的資訊來自侯君穎，侯女翻拍自聯醫系統傳給陳菁徽，陳女再外流給朱凱翔，侯君穎、陳菁徽、朱凱翔都被訴。

台北地檢署2022年10月依個資法起訴侯等3人，侯君穎是衛生署前署長侯勝茂的女兒、陳菁徽是前立委黃昭順的女兒、朱凱翔是知名主播吳宇舒的丈夫，加上林秉樞既有知名度，案件有名人效應。

林秉樞聲稱接種疫苗並無利用特權，更沒有插隊，「百分之百合法」，還說陳菁徽、朱凱翔辯稱爆料基於公益「就算為公益也不能以違法的方式踩我」。

北院審理期間，陳菁徽表示是基於公共利益而揭發違法施打疫苗的行為，並不是針對林秉樞的個人權益，現在世界各國均已制定先進且符合普世價值的「吹哨者」保護法，她對自己的清白有信心。

朱凱翔也說爆料林秉樞打「特權疫苗」是基於公益。朱說，2021年疫情期間中央流行疫情指揮中心一波波公告接種順序，林在2021年7月、10月各打一劑「莫德納」，有無利用特權有調查必要，也否認犯罪；但北院指政府官員揭露林秉樞施打疫苗資訊是否屬實，及林是否違反施打疫苗規定，與本案無關，無調查必要。

林秉樞提告個資法、妨害秘密2罪，侯君穎因賠償林秉樞28萬元，林對侯女的妨害秘密罪撤回告訴，請求法院輕判侯。林也向陳菁徽、朱凱翔各求償60萬元，兩人堅持揭發特權無責，不想與林秉樞談和解，林請求法院重判他們。