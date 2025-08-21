快訊

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

MLB／大谷翔平遭洛磯痛擊 4局掉5分還被強襲球打中右腿

聽新聞
0:00 / 0:00

混種公犬猛吠路人受驚嚇 飼主被法辦…法官這理由判不罰

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市蔡姓男子將一隻混種公犬綁在家門口，張姓路人與家人行經時遭到吠叫受驚嚇，警方將蔡姓飼主依違反社會秩序維護法送基隆地院裁處。法官認為，蔡男並無驅使犬隻嚇人，又以繫繩綁繫限制在其私有地範圍內行動，已盡防護注意義務，判決不罰。

基隆地院判決書指出，5月31日晚間6時32分許，蔡男在住處飼養的一隻混種公犬，在張姓路人路過時吠叫，造成張及其家人受有相當程度驚嚇，警方以蔡男疑似縱容犬隻嚇人，違反社會秩序維護法第70條第3款函送法院裁處。

法官表示，張姓路人警詢時表示，飼主縱容犬隻驚嚇他與其家人。但蔡姓飼主否認，表示他飼養的犬隻綁好在他家門口私有地範圍，出門他都有牽狗鍊，狗會吠叫是天性，他也會適時給牠戴上嘴套，只要快步離開不要做出挑釁狗的行為，狗也只會吠叫幾聲。

警方蒐證現場照片顯示，蔡男飼養的犬隻確以繩索栓好於在門口，且該處為開闊的空間，栓綁犬隻的繩索甚短，犬隻所能活動範圍僅為被告門口右側的小平台。

基隆市府動保所到場了解，動保員到場檢查，該戶於門口右側以犬繩繫綁1隻混種公犬，犬隻健康狀況良好，人員靠近時會吠叫警示，離開後犬隻即停止吠叫。

法官審理認為，蔡男並無驅使犬隻嚇人的積極行為，以繫繩綁繫犬隻限制在私有地範圍內行動，已盡防護注意義務，並無縱容的消極行為，並無違反社會秩序維護法的行為，判決不罰。

社會秩序維護法規定，驅使或縱容動物嚇人者，處3日以下拘留或1 萬2000元以下罰鍰，所謂驅使，指以積極的行為驅使動物嚇人；縱容，則指消極對有看管義務之動物不加看管，任由動物嚇人而言。

民宅養混種公犬猛吠路人驚嚇 飼主被法辦法官這理由判不罰。示意圖非當事犬隻，記者游明煌／翻攝
民宅養混種公犬猛吠路人驚嚇 飼主被法辦法官這理由判不罰。示意圖非當事犬隻，記者游明煌／翻攝

基隆 動物 家人

延伸閱讀

影／閃過轎車沒躲過機車 狗狂衝道路與機車相撞騎士摔傷

台南飼主一樓門口養悍犬...接連咬傷2鄰居 過失傷害罪判刑

新竹香山濕地野狗撲咬水鳥 市府：加強巡查誘捕

雲林越籍移工賣狗肉每公斤400元 研判是無主犬隻被宰

相關新聞

美裁罰兆豐1.8億美元追出鑒機案 蔡友才遭求刑12年…高院今判無罪

兆豐金前董事長蔡友才、前主祕王起梆被控挪用兆豐金集資200億元成立「鑒機」公司，趁美國裁罰兆豐銀紐約分行出脫持股避損，違...

陳菁徽爆稱林秉樞打「特權疫苗」 違反個資法判5月…高院給緩刑

台北市立聯合醫院主治醫師侯君穎翻拍前立委高嘉瑜的前男友林秉樞疫苗接種紀錄，傳給時任婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽，媒體人朱...

退役飛官收買學弟 替共軍蒐集擾台反制作為...這部分先判2年2月定讞

退役飛官史濬程收買空軍戰術管制聯隊許姓管制官，從4年前開始，陸續將雄三飛彈部署、共軍擾台策略等機密文件外洩中國大陸。台中...

林穎孟人工生殖手術後遭家暴 銀行少東前夫違反保護令起訴

台北市前議員林穎孟與前夫、前誠泰銀行少東林致光有家暴官司，林穎孟控訴她2023年剛結束人工生殖手術結束需要休息時，遭林致...

台中御帝和牛爆出囤211公斤過期肉 害22人吃下肚…負責人下場曝

台中高檔和牛餐廳去年食安問題連環爆，頂級燒肉店「和牛EMPEROR」使用過期神戶牛讓消費者吃下肚，台中地檢署去年底已依詐...

混種公犬猛吠路人受驚嚇 飼主被法辦…法官這理由判不罰

基隆市蔡姓男子將一隻混種公犬綁在家門口，張姓路人與家人行經時遭到吠叫受驚嚇，警方將蔡姓飼主依違反社會秩序維護法送基隆地院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。