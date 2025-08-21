混種公犬猛吠路人受驚嚇 飼主被法辦…法官這理由判不罰

基隆市蔡姓男子將一隻混種公犬綁在家門口，張姓路人與家人行經時遭到吠叫受驚嚇，警方將蔡姓飼主依違反社會秩序維護法送基隆地院裁處。法官認為，蔡男並無驅使犬隻嚇人，又以繫繩綁繫限制在其私有地範圍內行動，已盡防護注意義務，判決不罰。

基隆地院判決書指出，5月31日晚間6時32分許，蔡男在住處飼養的一隻混種公犬，在張姓路人路過時吠叫，造成張及其家人受有相當程度驚嚇，警方以蔡男疑似縱容犬隻嚇人，違反社會秩序維護法第70條第3款函送法院裁處。

法官表示，張姓路人警詢時表示，飼主縱容犬隻驚嚇他與其家人。但蔡姓飼主否認，表示他飼養的犬隻綁好在他家門口私有地範圍，出門他都有牽狗鍊，狗會吠叫是天性，他也會適時給牠戴上嘴套，只要快步離開不要做出挑釁狗的行為，狗也只會吠叫幾聲。

警方蒐證現場照片顯示，蔡男飼養的犬隻確以繩索栓好於在門口，且該處為開闊的空間，栓綁犬隻的繩索甚短，犬隻所能活動範圍僅為被告門口右側的小平台。

基隆市府動保所到場了解，動保員到場檢查，該戶於門口右側以犬繩繫綁1隻混種公犬，犬隻健康狀況良好，人員靠近時會吠叫警示，離開後犬隻即停止吠叫。

法官審理認為，蔡男並無驅使犬隻嚇人的積極行為，以繫繩綁繫犬隻限制在私有地範圍內行動，已盡防護注意義務，並無縱容的消極行為，並無違反社會秩序維護法的行為，判決不罰。