台中御帝和牛爆出囤211公斤過期肉 害22人吃下肚…負責人下場曝

台中高檔和牛餐廳去年食安問題連環爆，頂級燒肉店「和牛EMPEROR」使用過期神戶牛讓消費者吃下肚，台中地檢署去年底已依詐欺等罪嫌起訴日籍負責人坂本斗志等4人；另家位於勤美商圈的「御帝和牛」燒肉店，也被查獲逾期肉品211公斤，檢方近期同樣依詐欺等罪嫌起訴宋姓負責人。

台中地檢署檢察官潘曉琪2024年4月24日指揮保七警方、台中衛生局等赴御帝和牛搜索，當場查扣肉品進口單據、自黏標籤，還有逾期肉品211公斤，將宋姓負責人、蔡姓員工移送，檢方複訊後，分別諭令30萬元、5萬元交保。

檢警查出，該業者2024年2月27日向日本肉品商購買白老牛，其賞味期限為同年3月25日，但因卻沒有完售，宋姓負責人明知相關白老牛已逾有效日期，竟從隔天3月26日起，指示將餐廳升級的餐點肉品改為逾期的白老牛。

店家部分外場員工並不知情，就負責向消費者推銷，前後導致22名客人吃下過期的白老牛。

由於當時台中和牛店食安問題連環爆，宋姓負責人4月見媒體揭露其疑販售逾期肉品後，就與肉品公司蔡姓業務共謀，由蔡男提供該公司標籤貼紙，宋再製作（冷藏）轉冷凍標籤，將包含白老牛在內的大量逾期肉品貼上轉冷凍標籤，私自延長時效1年，以規避查緝。