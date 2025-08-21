快訊

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

MLB／大谷翔平遭洛磯痛擊 4局掉5分還被強襲球打中右腿

台中御帝和牛爆出囤211公斤過期肉 害22人吃下肚…負責人下場曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中高檔和牛餐廳去年食安問題連環爆，頂級燒肉店「和牛EMPEROR」使用過期神戶牛讓消費者吃下肚，台中地檢署去年底已依詐欺等罪嫌起訴日籍負責人坂本斗志等4人；另家位於勤美商圈的「御帝和牛」燒肉店，也被查獲逾期肉品211公斤，檢方近期同樣依詐欺等罪嫌起訴宋姓負責人。

台中地檢署檢察官潘曉琪2024年4月24日指揮保七警方、台中衛生局等赴御帝和牛搜索，當場查扣肉品進口單據、自黏標籤，還有逾期肉品211公斤，將宋姓負責人、蔡姓員工移送，檢方複訊後，分別諭令30萬元、5萬元交保。

檢警查出，該業者2024年2月27日向日本肉品商購買白老牛，其賞味期限為同年3月25日，但因卻沒有完售，宋姓負責人明知相關白老牛已逾有效日期，竟從隔天3月26日起，指示將餐廳升級的餐點肉品改為逾期的白老牛。

店家部分外場員工並不知情，就負責向消費者推銷，前後導致22名客人吃下過期的白老牛。

由於當時台中和牛店食安問題連環爆，宋姓負責人4月見媒體揭露其疑販售逾期肉品後，就與肉品公司蔡姓業務共謀，由蔡男提供該公司標籤貼紙，宋再製作（冷藏）轉冷凍標籤，將包含白老牛在內的大量逾期肉品貼上轉冷凍標籤，私自延長時效1年，以規避查緝。

檢方偵結依違反食品安全衛生管理法、詐欺及偽造文書等罪嫌起訴宋、蔡。

檢警查獲「御帝和牛」燒肉店逾期肉品211公斤。圖／保七警方提供
檢警查獲「御帝和牛」燒肉店逾期肉品211公斤。圖／保七警方提供
檢警查獲「御帝和牛」燒肉店逾期肉品211公斤。圖／保七警方提供
檢警查獲「御帝和牛」燒肉店逾期肉品211公斤。圖／保七警方提供
檢警查獲「御帝和牛」燒肉店逾期肉品211公斤。圖／保七警方提供
檢警查獲「御帝和牛」燒肉店逾期肉品211公斤。圖／保七警方提供

標籤 詐欺 食安 偽造文書

延伸閱讀

爽吃A5和牛！「新．肉多多」插旗台北東區　限時一天享「買1送1」

全國第一家肉品市場附設加工廠1.3億元建造 去年開幕後就閒置

火鍋控衝開箱！肉多多進化版 「新肉多多」全台首店插旗台北東區 一日限定「鍋物買1送1」和牛也吃得到

農曆七月即將來臨豬價高居不下 彰化肉品市場產品售價要漲了

相關新聞

美裁罰兆豐1.8億美元追出鑒機案 蔡友才遭求刑12年…高院今判無罪

兆豐金前董事長蔡友才、前主祕王起梆被控挪用兆豐金集資200億元成立「鑒機」公司，趁美國裁罰兆豐銀紐約分行出脫持股避損，違...

陳菁徽爆稱林秉樞打「特權疫苗」 違反個資法判5月…高院給緩刑

台北市立聯合醫院主治醫師侯君穎翻拍前立委高嘉瑜的前男友林秉樞疫苗接種紀錄，傳給時任婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽，媒體人朱...

林穎孟人工生殖手術後遭家暴 銀行少東前夫違反保護令起訴

台北市前議員林穎孟與前夫、前誠泰銀行少東林致光有家暴官司，林穎孟控訴她2023年剛結束人工生殖手術結束需要休息時，遭林致...

台中御帝和牛爆出囤211公斤過期肉 害22人吃下肚…負責人下場曝

台中高檔和牛餐廳去年食安問題連環爆，頂級燒肉店「和牛EMPEROR」使用過期神戶牛讓消費者吃下肚，台中地檢署去年底已依詐...

混種公犬猛吠路人受驚嚇 飼主被法辦…法官這理由判不罰

基隆市蔡姓男子將一隻混種公犬綁在家門口，張姓路人與家人行經時遭到吠叫受驚嚇，警方將蔡姓飼主依違反社會秩序維護法送基隆地院...

活的！超商包裹驚現紅色鬆獅蜥 非法輸入罰1萬並沒入

新北一家連鎖超商店員日前在整理包裹時，發現包裹內裝有蜥蜴，直覺不單純，立即通報動保處。動保人員迅速趕抵現場調查，在一件來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。