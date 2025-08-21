美裁罰兆豐1.8億美元追出鑒機案 蔡友才遭求刑12年…高院今判無罪

兆豐金前董事長蔡友才、前主祕王起梆被控挪用兆豐金集資200億元成立「鑒機」公司，趁美國裁罰兆豐銀紐約分行出脫持股避損，違反金控法、證交法重罪，但一審兩人僅被依偽造文書罪各處9月、4月徒刑，均得易科罰金。案經上訴，台灣高等法院今改判王2月徒刑，得易科罰金，蔡友才改判無罪。

兆豐銀美國紐約分行2016年8月因違反洗錢防制規定被裁罰1億8千萬美元後，台北地檢署分案啟動調查，後來意外查出「鑒機案」；檢方起訴時以蔡涉嫌內線交易等罪求刑12年，一審判決結果未如檢方預期。台北地院認定的偽造文書罪，包括蔡友才在美國紐約州金融監理署要求兆豐銀改善時，未將改善案送交董事會，卻簽署兆豐銀管理階層已「瞭解」缺失嚴重性的文件，以「封面信函」寄回美國，犯行使業務登載不實文書罪；另與王起梆偽造鑒機公司董事會開會紀錄，辦理公司登記。

北院2020年6月傳喚證人調查「鑒機」成立過程，到庭證人包括被檢方認定各出資100億元的潤泰總裁尹衍樑、寶佳創辦人林陳海，以及未出資的全聯董事長林敏雄、興富發董事長鄭欽天、聯聚建設董事長江韋侖、前花旗集團台灣區負責人陳聖德，說明蔡當初如何向他們募資。

北院認為蔡友才、王起梆雖在任職兆豐銀期間成立「鑒機」公司，但兆豐銀貸款給潤泰集團部分，無法證明蔡積極影響核貸，沒有證據證明核貸案與「鑒機案」有關；蔡友才、王起梆在上班時間處理「鑒機案」，沒有造成兆豐金的損害。

檢方指控，蔡、王、兆豐銀紐約分行協理黃士明因兆豐銀遭到行政監理機關降等，於是出脫持股，3人被依內線交易罪起訴。但一審認為紐約分行被降等，不影響兆豐銀的信評，銀行遭重罰存在「重大不確定因素」而未達明確程度，僅屬於一般商業推測，不能算「重大消息」，3人被控內線交易無罪。

高院審理時，王起梆表示鑒機公司是蔡友才退休後規劃，當時他將離職，利用閒暇處理鑒機籌備事宜，與兆豐的業務無關。王說出任兆豐金控董事會主任秘書期間，戮力工作，未使兆豐或子公司受到損害，鑒機公司是私募股權基金性質，與金控投資等金融特許行業不同，兩者無競業關係；鑒機對價收取行政服務費用，非不法所得。對於也被控涉內線交易，王說他並不知道紐約州金融署（NYDFS） 2015年金融檢查兆豐銀紐約分行一事，他出售股票純粹是考量出售持股不參加除息的成本比較低，並非知道重大訊息。