活的！超商包裹驚現紅色鬆獅蜥 非法輸入罰1萬並沒入

新北一家連鎖超商店員日前在整理包裹時，發現包裹內裝有蜥蜴，直覺不單純，立即通報動保處。動保人員迅速趕抵現場調查，在一件來自大陸廣州的包裹中發現2隻鬆獅蜥，分別為一隻雄性「紅魔血系鬆獅蜥」及一隻雌性個體。動保處依法扣留2隻動物，並通報農業部林保署，啟動後續調查與處理程序。

新北動保處表示，日前接獲通報，指某超商內出現蜥蜴，原先研判可能為常見的攀木蜥蜴或綠鬣蜥，不料現場查驗後，竟在包裹堆中發現一隻體色鮮紅、外觀特殊的蜥蜴。經專業辨識，確認為雄性「紅魔血系鬆獅蜥」，且來自大陸廣州。進一步開箱檢查後，又發現另一隻雌性鬆獅蜥。經動保處約談相關人員到案說明，確定違法事實，依法裁處1萬元並沒入蜥蜴。

鬆獅蜥原產於澳洲，屬中型爬蟲類，偏好乾燥棲息環境，成體體長40至50公分。因性情溫馴、外觀多變，近年成為全球相當受歡迎的寵物品種之一。其喉部具棘狀鱗片，當感受到威脅時會鼓脹變黑以示警戒。市面上常見鬆獅蜥多為人工繁殖，色系包括白、黃、紅等，其中以紅色系最受飼主青睞。

土灣兩棲爬蟲動物協會理事洪慶翔指出，非法輸入動物恐對本土生態與公共衛生造成嚴重風險。未經檢疫的動物可能攜帶寄生蟲、細菌或病毒，威脅人類及原生動物健康。此外，若外來物種遭棄養或逃逸，亦可能對本地生態系統造成衝擊，引發外來種入侵問題，呼籲民眾應確認飼養寵物來源合法，並遵守相關法令規定。