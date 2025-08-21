快訊

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

MLB／大谷翔平遭洛磯痛擊 4局掉5分還被強襲球打中右腿

活的！超商包裹驚現紅色鬆獅蜥 非法輸入罰1萬並沒入

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北一家連鎖超商店員日前在整理包裹時，發現包裹內裝有蜥蜴，直覺不單純，立即通報動保處。動保人員迅速趕抵現場調查，在一件來自大陸廣州的包裹中發現2隻鬆獅蜥，分別為一隻雄性「紅魔血系鬆獅蜥」及一隻雌性個體。動保處依法扣留2隻動物，並通報農業部林保署，啟動後續調查與處理程序。

新北動保處表示，日前接獲通報，指某超商內出現蜥蜴，原先研判可能為常見的攀木蜥蜴或綠鬣蜥，不料現場查驗後，竟在包裹堆中發現一隻體色鮮紅、外觀特殊的蜥蜴。經專業辨識，確認為雄性「紅魔血系鬆獅蜥」，且來自大陸廣州。進一步開箱檢查後，又發現另一隻雌性鬆獅蜥。經動保處約談相關人員到案說明，確定違法事實，依法裁處1萬元並沒入蜥蜴。

鬆獅蜥原產於澳洲，屬中型爬蟲類，偏好乾燥棲息環境，成體體長40至50公分。因性情溫馴、外觀多變，近年成為全球相當受歡迎的寵物品種之一。其喉部具棘狀鱗片，當感受到威脅時會鼓脹變黑以示警戒。市面上常見鬆獅蜥多為人工繁殖，色系包括白、黃、紅等，其中以紅色系最受飼主青睞。

土灣兩棲爬蟲動物協會理事洪慶翔指出，非法輸入動物恐對本土生態與公共衛生造成嚴重風險。未經檢疫的動物可能攜帶寄生蟲、細菌或病毒，威脅人類及原生動物健康。此外，若外來物種遭棄養或逃逸，亦可能對本地生態系統造成衝擊，引發外來種入侵問題，呼籲民眾應確認飼養寵物來源合法，並遵守相關法令規定。

依野生動物保育法規定，野生動物的活體及保育類野生動物的產製品，非經中央主管機關同意，不得輸入或輸出，違反者可罰1萬元以上5萬元以下罰鍰。動保處也呼籲民眾，若發現疑似走失或遭棄養的動物，可通報新北市動保處24小時專線（02）2959-6353、農業部1959動保專線或撥打1999市民服務專線。

動保人員迅速趕抵現場調查，在一件來自大陸廣州的包裹中發現2隻鬆獅蜥，分別為一隻雄性「紅魔血系鬆獅蜥」及一隻雌性個體。圖／新北市動保處提供
動保人員迅速趕抵現場調查，在一件來自大陸廣州的包裹中發現2隻鬆獅蜥，分別為一隻雄性「紅魔血系鬆獅蜥」及一隻雌性個體。圖／新北市動保處提供
白色系ZERO鬆獅蜥。圖／讀者提供
白色系ZERO鬆獅蜥。圖／讀者提供
新北動保處人員確認蜥蜴狀況。圖／新北市動保處提供
新北動保處人員確認蜥蜴狀況。圖／新北市動保處提供
蜥蜴因不當運輸而疑似輕微脫水，正在大口喝水。圖／新北市動保處提供
蜥蜴因不當運輸而疑似輕微脫水，正在大口喝水。圖／新北市動保處提供
蜥蜴鑽出超商包裹。圖／新北市動保處提供
蜥蜴鑽出超商包裹。圖／新北市動保處提供
動保處人員到超商所見畫面。圖／新北市動保處提供
動保處人員到超商所見畫面。圖／新北市動保處提供

蜥蜴 保育類野生動物

延伸閱讀

楊柳颱風重創台東酪梨產業 立委要求農業部專案補助協助農民重建生計

猴賊闖北投市場偷水果秒匿蹤 北市府追蹤2個半月終於捕獲

苗栗市河濱公園發現疑遭棄養蘇卡達象龜 7天內認領、25日起開放認養

誰沒關鳥籠？北市「鸚鵡潮來襲」 動保處10天收容9隻

相關新聞

美裁罰兆豐1.8億美元追出鑒機案 蔡友才遭求刑12年…高院今判無罪

兆豐金前董事長蔡友才、前主祕王起梆被控挪用兆豐金集資200億元成立「鑒機」公司，趁美國裁罰兆豐銀紐約分行出脫持股避損，違...

陳菁徽爆稱林秉樞打「特權疫苗」 違反個資法判5月…高院給緩刑

台北市立聯合醫院主治醫師侯君穎翻拍前立委高嘉瑜的前男友林秉樞疫苗接種紀錄，傳給時任婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽，媒體人朱...

退役飛官收買學弟 替共軍蒐集擾台反制作為...這部分先判2年2月定讞

退役飛官史濬程收買空軍戰術管制聯隊許姓管制官，從4年前開始，陸續將雄三飛彈部署、共軍擾台策略等機密文件外洩中國大陸。台中...

林穎孟人工生殖手術後遭家暴 銀行少東前夫違反保護令起訴

台北市前議員林穎孟與前夫、前誠泰銀行少東林致光有家暴官司，林穎孟控訴她2023年剛結束人工生殖手術結束需要休息時，遭林致...

台中御帝和牛爆出囤211公斤過期肉 害22人吃下肚…負責人下場曝

台中高檔和牛餐廳去年食安問題連環爆，頂級燒肉店「和牛EMPEROR」使用過期神戶牛讓消費者吃下肚，台中地檢署去年底已依詐...

混種公犬猛吠路人受驚嚇 飼主被法辦…法官這理由判不罰

基隆市蔡姓男子將一隻混種公犬綁在家門口，張姓路人與家人行經時遭到吠叫受驚嚇，警方將蔡姓飼主依違反社會秩序維護法送基隆地院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。