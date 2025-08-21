快訊

侵占里長事務費 玉里前鎮長夫妻涉貪判刑

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮玉里鎮前鎮長蔡秋龍涉貪遭判刑11年。圖／聯合報系資料照片、玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮前鎮長蔡秋龍涉貪遭判刑11年。圖／聯合報系資料照片、玉里鎮公所提供

花蓮玉里鎮前鎮長蔡秋龍因財務狀況不佳，指派林姓代理里長交出里長事務補助費共7萬142元，花蓮地院昨宣判，依貪汙治罪條例判11年、褫奪公權5年，蔡妻因協助核對及記帳也被判5年6月、褫奪公權4年，林姓里長判2年、緩刑5年。

蔡秋龍為玉里鎮第18屆鎮長，2021年2月起要求他指派的林姓代理里長，將代理期間核發的事務補助費交出供支付日常開銷，再由妻子協助核對帳戶及記帳，夫妻共同涉貪汙治罪條例的侵占公有財物罪，蔡2022年3月遭檢調搜索訊問後羈押停職，同年7月起訴，檢方具體求刑15年。

合議庭法官認為，蔡秋龍每月已有特別費可支用，竟不知足，有損官箴且破壞人民對於公務機關執行職務公正性信賴。被告林男有貪汙治罪條例第8條第2項等減刑事由，審酌犯後態度，且是一時失慮按蔡秋龍指示所為，宣告緩刑。

另蔡秋龍涉嫌收受得標廠商以低利或無息借款逾2000萬元賄賂，遭檢方起訴，此部分法官認為檢察官舉證不足，諭知無罪。

