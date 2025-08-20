表哥總是交通違規收罰單？表弟冒名露餡被判刑

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

嘉義縣黃姓男子去年連續3次交通違規，都在罰單收受人簽章欄簽上彰化縣洪姓表哥的姓名，洪姓表哥莫名收到罰單，詢問警方才知被表弟冒名。彰化地方法院審結，依犯行使偽造私文書罪，合併應執行有期徒刑6月。可上訴。

判決書表示，黃男施用毒品，經彰化地方判決有期徒刑5月確定，2023年6月間執行完畢出監，卻不知悔改，去年5月到彰化縣二林鎮，一邊騎機車一邊吸菸被攔查，在舉發違反道路交通管理事件通知單移送聯的收受人簽章欄，簽寫洪姓表哥的姓名以表示收到通知單。

黃男同年7月騎機車行經二林鎮某路口，紅燈右轉被警攔查，這次又在移送聯簽洪姓表哥的姓名，同月騎機車經過二林鎮某路，未按遵行方向行駛再被警攔查，黃男以洪姓表哥名義接受詢問，在移送聯再簽洪姓表哥的姓名，

洪姓表哥莫名接到罰單，詢問警方，員警調出密錄器影像畫面等資料，才知是黃男每次交通違規都冒用表哥姓名。

彰化地院審酌，黃男有違反毒品危害防制條例、公共危險等案件經法院判處罪刑的紀錄，號行難認良好，為免交通違規遭行政處罰，竟3次冒用表哥身分，足生損害洪姓表哥及交通主管機關處理交通違規事件的正確性，惟考量沈男在偵訊時坦承犯行、自陳學歷和家庭狀況等一切情狀，處刑如主文。

彰化地方法院判處冒用表哥姓名簽交通違規罰單的黃姓男子應執行有期徒刑6月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處冒用表哥姓名簽交通違規罰單的黃姓男子應執行有期徒刑6月。記者簡慧珍／攝影

