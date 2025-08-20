酒後自摔結局慘！撞3車掉手槍被逮 7旬男遭判6年4月

彰化縣沈姓男子把已故林姓前房客的一把手槍和兩顆子彈據為己有，去年帶槍和子彈騎機車出門飲酒，未料自摔擦撞停放路邊的3輛機車，員警趕到處理，手槍從他腰間掉出。彰化地方法院審結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處沈男有期徒刑6年，又依酒駕公共危險罪嫌處有期徒刑4月。可上訴。

判決書指出，沈男出租房子給林姓男子，林男死亡後，沈男整理房子時發現一把手槍、兩顆子彈，未依規定繳交警方，而是據為己有。去年2月間他帶槍和子彈騎機車到彰化市某餐廳與友人聚會，酒後騎機車返家途中自摔，撞上停放路旁的3輛機車。

警方報據趕到處理，先實施酒測，手槍從沈男的腰間掉出，被員警當場查扣，接著測出酒測值超標3倍，員警進一步檢查，在沈男外套口袋找到兩顆子彈。沈男的律師為他辯護稱沈男持有槍彈數量不多，並無供犯罪使用，且他已年近七旬，年事已高，請求減輕其刑。

彰化地院審酌，沈男持有槍彈逾20年，對他人生命、身體安全有潛在的高度危險，嚴重危害社會治安，更攜帶外出，所為實屬不該，又明知不能酒駕卻仍為之，漠視自己及公眾的安全，自摔後更波及他人車輛，所為殊屬可議，兼衡他的智識、家庭狀況，依犯未經許可持有非制式手槍罪，處徒期6年，併科罰金6萬元，又犯不能安全駕駛動力交通工具罪，處徒刑4月，槍彈均沒收。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康