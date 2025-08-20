涉內線疑雲…凌華：配合檢調 公司高管未列強制處分對象

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

凌華大股東胡正陽涉內線交易50萬交保。記者張宏業／攝影
面板大廠友達（2409）2020年公開收購工業電腦廠凌華（6166）股票，傳出疑有內線交易，對此，凌華20日發出最新聲明，該案件仍處於檢調偵查階段，本公司對相關調查程序已全面配合，到案協助調查之高層主管均經偵查機關請回，未列為強制處分對象。

針對媒體報導公司部分人員涉嫌內線交易一案，凌華表示，該案件仍處於檢調偵查階段，本公司對相關調查程序已全面配合，到案協助調查之高層主管均經偵查機關請回，未列為強制處分對象，目前本公司營運一切正常，對財務業務並無重大影響。

凌華指出，本公司已著手全面檢視現行內部管控機制，並進一步強化合規作業及倫理管理制度，提升同仁對相關法規之認知與遵循，確保公司營運穩健，保障全體股東及利害關係人之權益。公司重申，整體經營團隊與全體同仁皆秉持共同理念，持續透過合規管理與倫理實踐鞏固市場信心。

同時，本公司對於任何未經確認的消息或謠言，提醒社會大眾與媒體應審慎查證，尊重司法程序與當事人權益，切勿以未經查證之資訊妄加揣測推論，仍需靜候司法程序最終調查及裁決結果。

凌華表示，公司將持續關注並全力配合案件偵辦，如有需進一步說明，將主動發布訊息。

凌華 人權 內線交易

