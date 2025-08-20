快訊

涉台南將軍光電弊案200萬交保 前議長郭信良回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

橋頭地檢署偵辦台南將軍光電場涉及貪瀆等弊案，發現前台南市議會議長郭信良涉嫌收受三地集團創辦人鍾嘉村妻子900萬元賄款，及另涉嫌違反廢清法，再度傳郭、鍾等人到案說明，檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令郭信良、鍾嘉村各200萬元交保。

郭信良回應了，強調「借款就是借款」回應，且強調已經返還，如今的心情他說只能「苦笑」，其他的不願多談。

據了解，橋檢偵辦台南將軍光電場弊案，發現鍾嘉村妻子將1500萬元，匯入「白手套」岡山營造公司負責人朱更楠戶頭後，朱更楠又把其中900萬元，轉交前台南市議會前議長、現任議員郭信良。檢調單位懷疑這筆錢，是郭信良替鍾嘉村順利取得光電場執照等報酬。

今年4月間發動大規模搜索，偵訊後郭30萬元交保、鍾和朱各20萬元交保。郭信良等人應訊指稱900萬元是借款，否認犯行。

檢調人員又接獲檢舉，指將軍光電場案等處，被人傾倒大量廢棄物，又在6月間，傳喚涉案的朱更楠和郭信良助理李宜璋到案說明後，聲請羈押禁見2人，結果朱被法院裁定收押，李男則改交保候傳。

辦案人員比對郭信良等人供詞，及擴大清查金流後，發現郭另在將軍光電等案場，涉嫌傾倒廢棄物，昨天再度約談郭、鍾和李等3人對質，釐清金流疑點，同時追查有無違反貪汙治罪條例和廢棄物清理法等不法情事。

台南市議會前議長、現任議員郭信良被橋檢以涉嫌台南將軍光電場貪瀆等弊案，今天凌晨以200萬元交保，郭信良以6個字回應。本報資料照片
台南市議會前議長、現任議員郭信良被橋檢以涉嫌台南將軍光電場貪瀆等弊案，今天凌晨以200萬元交保，郭信良以6個字回應。本報資料照片

光電 郭信良

