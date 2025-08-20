租豪車、私人飛機掏空公司11億 台中銀前董座王貴鋒拒不認罪

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌挪用公款近11億元，供租購超跑、豪車、招待所、私人飛機及贊助賽車賽事等私人豪奢生活，遭檢方起訴。新北地方法院今首度開庭，王貴鋒與極緻租賃負責人周哲男均否認犯罪，表示相關開銷均經營銀行VIP頂級客層所需，公司也確實有能力及意願經營私人機隊。

日前新北地檢署依違反證交法、銀行法、商會法等罪起訴王貴鋒、台中銀保經董事長賴麗姿、極緻租賃負責人周哲男及員工共7人。其中王遭求重刑15年，但他今天依然做無罪答辯，堅稱上述私人奢豪行是企圖將公司頂級客戶結合豪車、私人飛機提高黏著度的業務所需。

遭檢方指控與王貴鋒配合製造不實高價租賃契約的周哲男，同樣否認犯罪，辯稱只要是客戶（指王貴鋒）有需要，公司就想辦法租給客戶。為證明相關超跑、豪車及私人飛機的天價租金，周男也聲請傳喚保險經紀公司主管、國內專作私人飛機租賃的小型航空公司及專營跨國私人機隊的法商達索航空，欲證明高價稀缺車款日常租賃開銷，以及公司確實有能力承作私人飛機業務。