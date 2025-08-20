快訊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌挪用公款近11億元，供租購超跑、豪車、招待所、私人飛機及贊助賽車賽事等私人豪奢生活，遭檢方起訴。新北地方法院今首度開庭，王貴鋒與極緻租賃負責人周哲男均否認犯罪，表示相關開銷均經營銀行VIP頂級客層所需，公司也確實有能力及意願經營私人機隊。

日前新北地檢署依違反證交法、銀行法、商會法等罪起訴王貴鋒、台中銀保經董事長賴麗姿、極緻租賃負責人周哲男及員工共7人。其中王遭求重刑15年，但他今天依然做無罪答辯，堅稱上述私人奢豪行是企圖將公司頂級客戶結合豪車、私人飛機提高黏著度的業務所需。

遭檢方指控與王貴鋒配合製造不實高價租賃契約的周哲男，同樣否認犯罪，辯稱只要是客戶（指王貴鋒）有需要，公司就想辦法租給客戶。為證明相關超跑、豪車及私人飛機的天價租金，周男也聲請傳喚保險經紀公司主管、國內專作私人飛機租賃的小型航空公司及專營跨國私人機隊的法商達索航空，欲證明高價稀缺車款日常租賃開銷，以及公司確實有能力承作私人飛機業務。

檢方起訴，王貴鋒涉嫌於台中銀保經負責人任內，先擅自將董事長核決金額權限提高至1億元，接著自2014年起，以公務名義租購上述豪車、超跑、龐巴迪私人飛機，挪用公款在台北市中山區打造私人招待所，以及常年高額贊助周男所開設的賽車行銷公司，供私人奢華生活使用，多年來共造成台中銀、台中銀保經損失逾11億元。

台中商銀前董事長王貴鋒涉嫌挪用公款近11億元供私人豪奢生活遭檢方起訴，新北地院今首度開庭，但他與極緻租賃負責人周哲男仍否認犯罪。記者蔣永佑／攝影
台中商銀前董事長王貴鋒涉嫌挪用公款近11億元供私人豪奢生活遭檢方起訴，新北地院今首度開庭，但他與極緻租賃負責人周哲男仍否認犯罪。記者蔣永佑／攝影

豪車 飛機 掏空 王貴鋒 台中商業銀行

相關新聞

張綱維延押訊問 律師頻求傳證人、交保…法官：重複的事不要一直講

遠東航空公司董事長張綱維涉掏空獲利近36億元，一審被依證券交易法等判刑14年。上訴期間，張多次違反科技監控規定，台灣高等...

涉內線疑雲…凌華：配合檢調 公司高管未列強制處分對象

面板大廠友達（2409）2020年公開收購工業電腦廠凌華（6166）股票，傳出疑有內線交易，對此，凌華20日發出最新聲明...

涉台南將軍光電弊案200萬交保 前議長郭信良回應了

橋頭地檢署偵辦台南將軍光電場涉及貪瀆等弊案，發現前台南市議會議長郭信良涉嫌收受三地集團創辦人鍾嘉村妻子900萬元賄款，及...

租豪車、私人飛機掏空公司11億 台中銀前董座王貴鋒拒不認罪

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌挪用公款近11億元，供租購超跑、豪車、招待所、...

貪7萬142元代價大 這鎮長一審遭判11年、指奪公權5年

花蓮玉里鎮前鎮長蔡秋龍因缺錢花用，要求指派的林姓代理里長交出里長事務補助費7萬多元，花蓮地方法院今天一審宣判，依貪汙治罪...

白委擬刪「勾串共犯或證人」羈押 法官論壇：犯罪集團開心法官輕鬆

民眾黨立法院黨團提刑事訴訟法修正草案，將刪除「勾串共犯或證人」為羈押事由，被質疑是在為身陷京華城案的民眾黨前主席柯文哲解...

