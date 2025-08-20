張綱維延押訊問 律師頻求傳證人、交保…法官：重複的事不要一直講

遠東航空公司董事長張綱維涉掏空獲利近36億元，一審被依證券交易法等判刑14年。上訴期間，張多次違反科技監控規定，台灣高等法院4月2日拘提張並重行羈押。羈押期9月2日屆滿，高院今開訊問庭，張以母親罹癌、7架飛機待處置為由求交保，辯護律師補充陳述時頻提起證據調查等事，法官提醒「都是資深法律人了，重複的事情不需要一直講」。

檢方2020年7月起訴遠航人員3人，北院判張綱維14年重罪，另處1年得易科罰金之刑，未扣案犯罪所得32億元沒收；遠航副董事長鄭晴文判刑3年，得易科罰金之刑8月；遠航協理陳建州判1年3月得易科罰金之刑。合作金庫前董事長廖燦昌、前副總黃伯川、前協理陳世卿，及林文理、孫翊溱、呂明昇、劉佩璇4名經辦行員遭訴，一審皆無罪。

檢方起訴指出，遠航因前董事長崔湧財務出現危機，向法院聲請重整獲准，張綱維無足夠財力籌措或引進有效資金執行重整，卻佯以名下樺福集團自有資金充裕、將挹注遠航取得重整人資格，取得遠航業務經營、財產管理處分權。張隨後陳報不實重整計畫及隱匿高利貸來源，完成增資獲復航許可，再虛增營收美化財報以「轉調樺壹款」名義侵占遠航資金。此外，遠航2015年10月帳上已還清所有關係人代墊款，張綱維卻將樺福關係人負債轉給遠航承受，由遠航向合庫台北分行貸款，將核貸款用以代償樺福公司等關係人於安泰銀行欠款約20億元。

檢方查出，遠航2015年底重整完成，隔年即出現財務赤字，張綱維為避免遠航遭民航局裁罰致影響航權，將新北市淡水區「小坪頂」房地過戶給遠航承買「爛尾樓」，遠航又承受重大損失。

台北地院認為張綱維以不法手段詐得遠航重整的龐大利益，將遠航資產充作私人金庫，作為樺福集團資金操作之用，違背公司治理原則，破壞社會經濟秩序，更未體認飛航大眾運輸特許事業負責人社會責任，依法重判。

高院審理期間，張綱維改口承認違反商會法、偽造文書。律師表示，因一審量刑很重，因此他們聲請調查證據盼釐清，並說張綱維起心動念都是「節稅」，因此違反商會法、偽造文書應該是同一個行為，張並無侵占犯意，也不應構成侵占。檢察官則認為張綱維上訴無理，請求駁回上訴。同時，檢方認為張虛增廣告收入，涉犯證交法「財報不實」，一審此部分判無罪不合理。

高院今開延押訊問庭，張綱維表示母親罹癌，公司7架散落各地的飛機待處理，希望能交保。律師表示，張綱維被認定接近漁港，是因電子閘門錯誤記載，不能因幾次違規就重行羈押，否則有情輕法重、不符比例原則問題。

法官表示，合議庭是綜觀張綱維活動路線而判斷，律師不能就拿幾項爭議出來反覆爭執，何況法院也找不到替代羈押的手段。原本今日是羈押訊問庭，律師謝協昌則批評一審刻意忽略民航局的會議紀錄與譯文不一樣，且檢方原本說張不涉銀行法、證交法，後來又說有，他認為相當草率，且張犯的多件是5年以下罪刑，一審卻判了14年，匪夷所思。

謝協昌聲請傳民航局會議紀錄裡的人作證，並指二審不傳他「非常難過」，因謝滔滔不絕，法官開口「事實不複雜啊」，謝回說「聽你講，你不相信呀！」