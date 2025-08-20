貪7萬142元代價大 這鎮長一審遭判11年、指奪公權5年

花蓮玉里鎮前鎮長蔡秋龍因缺錢花用，要求指派的林姓代理里長交出里長事務補助費7萬多元，花蓮地方法院今天一審宣判，依貪汙治罪條例判刑11年、褫奪公權5年，蔡妻因協助核對及記帳，也被判刑5年6月、褫奪公權4年，讓出事務費的林姓里長判2年、緩刑5年。

蔡秋龍為玉里鎮第18屆鎮長，因財務狀況不佳，2021年2月起要求他指派的林姓代理里長，將代理期間核發的事務補助費交出供支付日常開銷，再由徐姓妻子協助核對帳戶及記帳，夫妻共同侵占7萬142元。

花蓮地院今天宣判，合議庭法官認為蔡秋龍每月已有特別費可支用，竟不知足，有損官箴且破壞人民對於公務機關執行職務公正性之信賴。被告林男有貪汙治罪條例第8條第2項等減刑事由，審酌犯後態度，且是一時失慮按蔡秋龍指示所為，宣告緩刑。

蔡秋龍同時因大禹壘球場案、璞石藝術館設施改善計畫、舊游泳池改善計畫標案、路面鋪設工程標案、擋土牆工程標案、玉水圳公園工程標案及其他小型工程採購案，涉嫌收受得標廠商以低利或無息借款逾2000萬元賄賂，遭檢方起訴，此部分法官認為檢察官舉證不足，諭知無罪。

蔡秋龍2022年3月任內因涉貪遭檢調搜索訊問後因羈押停職，同年7月起訴，檢方具體求刑15年。同案共16名被告，包括蔡秋龍夫妻、公所建設課人員及廠商等。其中林姓工程監造人員被依行使業務上登載不實文書罪，處有期徒刑10月，又共同犯公務員登載不實罪，處有期徒刑1年4月。應執行有期徒刑2年。吳姓主驗人員澍共同犯公務員登載不實罪，處有期徒刑1年6月。

陳姓廠商犯非公務員犯貪汙治罪條例第11條第2項之期約不正利益罪，處有期徒刑6月，可易科罰金、褫奪公權1年。古姓公所承辦人員犯貪汙治罪條例期約不正利益罪，處有期徒刑1年8月、緩刑5年、褫奪公權2年；公所李姓人員2020年疑似西瓜刀之物出言恐嚇同事，犯強制罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。另有8人無罪。