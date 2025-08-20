白委擬刪「勾串共犯或證人」羈押 法官論壇：犯罪集團開心法官輕鬆

民眾黨立法院黨團提刑事訴訟法修正草案，將刪除「勾串共犯或證人」為羈押事由，被質疑是在為身陷京華城案的民眾黨前主席柯文哲解套，昨晚消息曝光後，引發議論。司法院雖是刑事訴訟法主管機關，但「使用最多」的是檢察官，尤其案件偵查期間更需要保全證據，司法院將先請法務部表示意見。

民眾黨的提案曝光後，法官論壇上即出現「恭喜刑庭學長」的諷刺性貼文，指「立法院主流政黨提案刪除串供滅證得為羈押原因，以最近多數黨集團的立法速度，可能不用一個月就會直接通過了，以後值班、移審要考慮的東西明顯變少，是不是就輕鬆多了啊？」，還說如此修法「犯罪集團開心，政黨開心，法官變輕鬆，可謂多贏」。

羈押為限制人身自由的強制處分，刑事訴訟法第101條第1項規定，被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，有逃亡或有事實足認為有逃亡之虞；有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞；所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，若不羈押顯難進行追訴、審判或執行，可以羈押。

但「重罪」不能當羈押的唯一理由，司法院釋字第665號解釋文即闡明「如無逃亡或滅證導致顯難進行追訴、審判或執行之危險，尚欠缺羈押之必要要件。亦即單以犯重罪作為羈押之要件，可能背離羈押作為保全程序的性質，其對刑事被告武器平等與充分防禦權行使上之限制，即可能違背比例原則。」換句話說，法官裁定羈押，除被告涉犯重罪之外，還要有如逃亡、串滅證等事由。

依民眾黨的提案，該條牽涉到「勾串共犯或證人」的部分都要「刪除」，僅留下「湮滅、偽造、變造證據」，法界人士表示，影響最大的莫過於要保全證據的檢察官，尤其民眾最有感的詐欺案件，詐團都是集體犯罪，若拿掉「勾串共犯或證人」，如何向上溯源、斷根？等於是讓檢察官沒了武器，且不只詐欺案，包括殺人、貪汙等案件都會受影響。

一名法官表示，有人指其他國家也沒有用「勾串共犯或證人」來押人，但每個國家的國情不同，不能一概而論，例如美國雖沒有，但美國的妨害司法公正罪處罰非常嚴格，我國卻沒有相關的機制；而德國也有「勾串共犯或證人」的相關條文，日本雖沒有明文規定，但實務上的滅證也包含串證。