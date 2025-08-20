還剩「30位」證人要調查！柯文哲可能交保的條件曝光

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利、收賄、政治獻金侵占、背信案，合議庭目前還有約30名證人未調查完畢，柯交保時間點，與證據調查進度有關，未來，柯與也羈押中的台北市議員應曉薇都將坐在證人席作證，台北地方法院下周繼續開庭審案。

柯文哲每次提解出庭獲陳述機會，不會忘記表示已被羈押多少時日，而檢察官態度確定，並不排斥於法定羈押原因、必要性滅失之後准予柯交保而不抗告，不過，時機是全案重要證人詰問完畢時刻，以防免串證。

合議庭未來預備傳喚的證人，連同共同被告在內，約有30人尚未出庭作證，30名證人包括由被告轉證人的柯文哲、應曉薇、台北市前副市長彭振聲、以1億8000萬元交保的威京集團主席沈慶京等人，彭9月2日起作證，柯10月7日作證。

此外，預計出庭的重要證人還有會「二度作證」的民眾黨立法委員黃珊珊、東森電視總裁張高祥、會計師范有偉等人，不過，隨著案情明朗，檢辯仍可能陸續捨棄傳喚，因此庭期、證人隨時處於「浮動」調整狀態。

依送審的隨身碟「工作簿」Excel檔案，檢方認為，柯文哲的前市長室主任謝明珠曾經手張高祥捐款150萬元，謝女作證說，她請東森總經理徐瑞勇問張，2022年9月26日對方即以紹華營造公司名義捐款；范有偉的名字出現在「工作簿」Excel檔案，對合議庭來說，也有傳喚作證的必要。

合議庭最近一次裁定柯文哲延長羈押禁見2個月，裁定書指出，將依照訴訟進行程度「隨時審視」羈押原因及必要性，裁定書已透露玄機，即法官同不同意柯文哲交保？「隨時」都是機會。