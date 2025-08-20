快訊

陳聖文送「核料廢水」到國民黨 見楊智伃一口乾了傻眼

試駕變仙人跳？消費者控疑被設局「買車還要賠216萬」

網友控吃櫻桃鴨喝可樂驚見蟑螂 蘭城晶英酒店道歉免單、衛生局開查

還剩「30位」證人要調查！柯文哲可能交保的條件曝光

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利、收賄、政治獻金侵占、背信案，合議庭目前還有約30名證人未調查完畢，柯交保時間點，與證據調查進度有關，未來，柯與也羈押中的台北市議員應曉薇都將坐在證人席作證，台北地方法院下周繼續開庭審案。

柯文哲每次提解出庭獲陳述機會，不會忘記表示已被羈押多少時日，而檢察官態度確定，並不排斥於法定羈押原因、必要性滅失之後准予柯交保而不抗告，不過，時機是全案重要證人詰問完畢時刻，以防免串證。

合議庭未來預備傳喚的證人，連同共同被告在內，約有30人尚未出庭作證，30名證人包括由被告轉證人的柯文哲、應曉薇、台北市前副市長彭振聲、以1億8000萬元交保的威京集團主席沈慶京等人，彭9月2日起作證，柯10月7日作證。

此外，預計出庭的重要證人還有會「二度作證」的民眾黨立法委員黃珊珊、東森電視總裁張高祥、會計師范有偉等人，不過，隨著案情明朗，檢辯仍可能陸續捨棄傳喚，因此庭期、證人隨時處於「浮動」調整狀態。

依送審的隨身碟「工作簿」Excel檔案，檢方認為，柯文哲的前市長室主任謝明珠曾經手張高祥捐款150萬元，謝女作證說，她請東森總經理徐瑞勇問張，2022年9月26日對方即以紹華營造公司名義捐款；范有偉的名字出現在「工作簿」Excel檔案，對合議庭來說，也有傳喚作證的必要。

合議庭最近一次裁定柯文哲延長羈押禁見2個月，裁定書指出，將依照訴訟進行程度「隨時審視」羈押原因及必要性，裁定書已透露玄機，即法官同不同意柯文哲交保？「隨時」都是機會。

按審理計畫，「最後1棒」證人是11月4日傳喚木可公關公司會計何璦廷，合議庭另排12月4日起召開辯論庭，屆時，將依序證據提示、再檢辯攻防。「柯案」受矚目一年不止，合議庭決定給雙方1個月時間準備辯論。

民眾黨前主席柯文哲（左三）、台北市議員應曉薇（右一）。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲（左三）、台北市議員應曉薇（右一）。圖／聯合報系資料照片

辯論 柯文哲

延伸閱讀

民眾黨團提修法刪除勾串為羈押事由 綠諷：串證串到飽？

柯文哲嘆再關變曼德拉 黃國昌：難道出庭嘴巴要封起來？

陳佩琪為柯文哲屢失控 醫再曝殘酷真相：最冷寒冬恐還沒來

陳佩琪的筆錄去哪了？檢察官：未列證據清單 她還有另案在偵辦

相關新聞

台中五億男案仍未落幕…開庭完黑衣男痛毆夏男判決出爐

台中五億男事件被控謀財的地政士助理夏朝源因偽造文書判1年6月已入獄，該案去年台中高分院二審時，夏開完庭在警力戒護離開，卻...

影／友達收購凌華爆內線交易 大愛電視劇名演員劉銘30萬交保

面板大廠友達光電2020年收購凌華科技股票，事隔5年爆出內線交易，凌華大股東劉凱找來親兄妹當人頭買股，分別獲利近百萬元；...

槍殺後「丟包醫院」算有救人之心 林澤峰奪仇家命判23年定讞

男子林澤峰2023年槍殺宿敵徐裕喬，再與友人林昱愷將徐載至台南市立安南醫院急診室門口，硬推下車後離去，徐不治，台南地院國...

幫國台辦揪團爽玩大陸回台助選「統一聯盟黨」幹部二審判4年6月

「統一聯盟黨」屏東分會長張存逢、總幹事黃榮德被控受大陸國台辦請託，招攬屏東民眾前往大陸旅遊，除機票費用外，其他食宿由大陸...

台南前議長郭信良、三地創辦人鍾嘉村疑涉光電弊案 今晨200萬交保

橋頭地檢署偵辦台南前議長郭信良疑涉貪案，四月搜索約談郭信良、三地集團創辦人鍾嘉村及岡山營造負責人朱更楠，訊後三人均交保候...

白委擬刪「勾串共犯或證人」羈押 法官論壇：犯罪集團開心法官輕鬆

民眾黨立法院黨團提刑事訴訟法修正草案，將刪除「勾串共犯或證人」為羈押事由，被質疑是在為身陷京華城案的民眾黨前主席柯文哲解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。